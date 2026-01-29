Odriozola y su nuevo rol en la Real Sociedad. "Lo mejor está por llegar"

El lateral diestro muestra su felicidad por contar con la confianza de Matarazzo, después de meses de ostracismo y de que el club tratara de buscarle una salida el pasado verano. Ahora vuelve a disfrutar del fútbol y se siente "orgulloso" de haberlo conseguido

La llegada de Pellegrino Matarazzo le ha cambiado la cara a la Real Sociedad. Y con ello, a Álvaro Odriozola, que se bien no ha desbancado a Aramburu de la titularidad sí ha comenzando a contar con oportunidades y disfrutar posiblemente de su mejor momento desde que regresó a la Real Sociedad en el verano de 2023. De los 20 primeros encuentros de la temporada, con Sergio Francisco y Jon Ansotegi al frente, el ex del Real Madrid apenas participó en tres de ellos. Pero con el técnico estadounidense su rol ha cambiado de forma notable. No en vano, ha participado ya en tres de los cinco partidos que ha dirigido, ofreciendo además un buen rendimiento.

Por ello, el donostiarra, tras muchos meses de ostracismo, se ha mostrado ilusionado con esta nueva etapa. "Estoy muy contento por estar de nuevo en el campo, porque durante el verano vivimos una situación que no era la mejor y ahora espero seguir así. Ha costado, pero todo llega en la vida", señaló sobre el hecho de que en el pasado mercado estival el club le buscase una salida, sin encontrar ofertas satisfactorias .

"No es un nuevo Álvaro, pero sí es el que a mí me gusta"

De este modo, Odriozola ha pasado de tener la etiqueta de transferible y jugar solo 9 y 2 partidos de LaLiga en las dos últimas temporadas, a ser uno de los recursos de Matarazzo y clave en los últimos encuentros saliendo desde el banquillo. "Vuelvo a expresarme tal y como soy en un campo de fútbol y orgulloso de haber llegado a esta situación porque es muy complicado y aunque no es un nuevo Álvaro, sí es el que a mí me gusta, con todas las letras, porque corretear por la banda delante de mi gente es lo que más me gusta hacer. Toquemos madera para que siga así.", añadió el ex del Real Madrid, que aseguró que "lo mejor está por llegar".

Entiende que la Real Sociedad le buscase una salida

Sin querer reprochar nada a nadie, Odriozola asegura entender la decisión que tomó la Real Sociedad, que llegó a dejarlo sin dorsal mientras le buscaba acomodo. "Me lo tomé de la mejor manera posible, y entendiendo la situación. Yo soy muy autocrítico y me pongo en el lugar de las personas, y si me pongo en el lugar de Bretos, Aperribay o cada aficionado de la Real Sociedad, sinceramente hubiera hecho lo mismo que han hecho ellos o que hubiera hecho la afición. El único camino es el trabajo. Me he dejado mi vida por poder disfrutar de estos últimos partidos, de seguir disfrutando de Anoeta y con mi gente, mi familia, mis amigos, mis compañeros que son prácticamente como hermanos, y vamos a seguir haciéndolo", destacó, desvelando al mismo tiempo cómo cambió el chip en pretemporada.

Un "punto de inflexión" en verano

"La vida y el fútbol es así, hay a veces en las que las cosas no ocurren como uno quiere. Lógicamente en su día tuve algunos problemas físicos que no me dejaron expresarme o estar en plenitud, pero creo que en verano se dio un punto de inflexión por ciertas circunstancias, y dije: ‘voy a poner absolutamente todo lo que tenga en cada entrenamiento, en cada día para dar mi máximo, dar mi 100%. Siempre he sido muy profesional, pero en tema alimentación podía dar un paso, lo di y me quité el gluten, y la verdad es que me siento mucho mejor. Soy de los pocos que ha entrenado todos los días esta temporada y ahora soy el Álvaro Odriozola que todos conocían", continuó el lateral diestro, que aseguró respetar a todos los entrenadores, si bien apuntó que tras la llegada del "querido Pellegrino todo ha ido mucho mejor".

Mención especial para el psicólogo "limpiaparabrisas"

Además, el defensor txuri urdin la labor del psicólogo Imanol Ibarrondo, "el mejor", quien también ha jugado un papel clave en su recuperación a nivel mental. "Nos ha ayudado no solo a mí, sino a mucha gente que está ahí detrás; le quiero agradecer porque yo le llamo el limpiaparabrisas, cuando tienes cosas en la cabeza que no te gustan el te quita toda la mierda que tienes delante y sigues adelante. Es una persona que te hace creer en ti, yo siempre he creído en mí y seguiré haciéndolo toda mi vida, pero es una persona que me ha ayudado mucho en ese aspecto".

Preparado para ser titular ante el Athletic

Por otro lado, Odriozola se refirió al derbi ante el Athletic del próximo domingo en San Mamés y señaló que, aunque ambos equipos llegan en dinámicas diferentes, "no es importante" ser favorito y advirtió de la calidad del rival pese a no estar en su mejor momento. En el plano personal, además, se ve lista para ser titular si Matarazzo así lo considera. "Por supuesto que sí; lógicamente llevo mucho tiempo sin encadenar partidos, y sobre todo de titular. Es un tema físico simplemente, pero así lo he transmitido al entrenador, que estoy para ser titular y para todo lo que se me pida. Aquí somos soldados, y a todo hay que decir que sí, así que ojalá ganemos el fin de semana, que será lo mejor para todos", sentenció.