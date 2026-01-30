Remiro, más que listo para asumir la responsabilidad

Pellegrino Matarazzo, a priori, tendrá que cambiar de planes de cara al partido de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Deportivo Alavés ya que el portero titular hasta el momento en esa competición, Unai Marrero, ha caído lesionado

Álex Remiro, portero de la Real Sociedad, está en un gran momento de forma lo cual se ha visto reflejado en los buenos resultados que ha conseguido el equipo vasco en LaLiga en este arranque de año 2026 en donde suma 3 victorias y 1 empate. Debido a la decisión de Pellegrino Matarazzo, su entrenador, el de Cascante no ha tenido la oportunidad de jugar en la Copa del Rey en donde Unai Marrero ha sido el elegido para defender la portería de la Real Sociedad, pero la lesión de su compañero, a priori, le va a dar la oportunidad.

La lesión de Unai Marrero, portero de la Real Sociedad

'Unai Marrero ha sufrido una contusión facial en la sesión de hoy. Tras las exploraciones y pruebas realizadas al portero, que atravesaba un gran momento de forma, se ha diagnosticado una fractura del hueso malar izquierdo. Mañana por la mañana se procederá a una reducción y estabilización quirúrgica de la fractura. Su evolución marcará la disponibilidad', comunicó este pasado jueves la Real Sociedad.

Esto provoca que el portero del equipo vasco vaya a estar varias semanas, en principio de baja. Por tanto, todo apunta a que no podrá jugar el partido contra el Deportivo Alavés correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey en donde ahora Álex Remiro apunta a ser titular.

Álex Remiro está más que preparado para jugar en la Copa del Rey

Álex Remiro, hasta el momento, se ha tenido que conformar con ver la Copa del Rey desde el banquillo. Primero Sergio Francisco y luego Pellegrino Matarazzo le han dado la oportunidad de jugar a Unai Marrero que con sus buenas actuaciones ha contribuido a que la Real Sociedad haya llegado a los cuartos de final del torneo del K.O.

Especialmente importante fue la actuación de Unai Marrero en el encuentro de octavos de final contra CA Osasuna en donde en la tanda de penaltis estuvo magnífico para dar el pase a la siguiente ronda a la Real Sociedad. Con la lesión, no podrá seguir con esa línea el canterano que deja vía libre para que Remiro sea titular en la Copa del Rey.

Un Álex Remiro que está más que preparado para jugar en la Copa del Rey tal y como manifestó en una entrevista con los compañeros de Mundo Deportivo hace menos de una semana. "Yo me preparé para jugar el partido y me he preparado para jugar todos los partidos. Y luego una vez que el míster, ya sea aquí o en la selección o donde sea, dice quién juega, a animar, a apoyar, a ser uno más y a ayudar en lo que pueda", aseguró después de no jugar contra CA Osasuna.