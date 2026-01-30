Zubeldia, en desacuerdo con que la Real Sociedad parta con ventaja sobre el Athletic Club

Real Sociedad y Athletic Club se enfrentan este domingo en una nueva edición del derbi vasco al cual llega el equipo txuri-urdin mejor y más descansado ya que no ha tenido que jugar ningún partido durante esta semana

Real Sociedad y Athletic Club miden fuerzas este domingo en partido correspondiente a la jornada 22 de LaLiga. Un encuentro que está marcado por el buen momento del equipo que entrena Pellegrino Matarazzo y el malo por el que atraviesa el dirigido por Ernesto Valverde que además ha recibido el golpe anímico de quedar eliminado de la UEFA Champions League. Una circunstancia que querrá aprovechar una Real Sociedad que piensa, al menos así lo ha transmitido Igor Zubeldia, que su rival disputará el derbi vasco a tope.

Zubeldia compareció en rueda de prensa y señaló que la Real Sociedad llega en mucho mejor momento de forma que el Athletic Club al derbi vasco que se disputa este domingo. "Los dos equipos llegamos en dinámicas diferentes. Nosotros llevamos un mes muy bueno, pero eso en un derbi da igual. El Athletic por resultados no están tan finos, pero en partidos así se igualan fuerzas. El hecho de perder ayer les dará fuerzas para afrontar el partido con más ganas".

El central de la Real Sociedad también dijo que su equipo no tiene ninguna ventaja después de que el Athletic Club haya jugado entre semana, ya que bajo su punto de vista jugar cada tres días no supone un problema para el conjunto rojiblanco. "Nosotros hemos tenido más tiempo para preparar el partido, pero sabemos lo que es jugar cada tres días también y el cuerpo al final se acaba acostumbrando. No creo que sea una gran ventaja para nosotros".

Zubeldia analiza el partido que le espera a la Real Sociedad contra el Athletic Club

Por otro lado, Zubeldia, que apunta a titular por la sanción a Caleta-Car, reflexionó sobre la dificultad que tiene jugar siempre en el Estadio de San Mamés contra el Athletic Club. "Sabemos que es un campo muy difícil, en los últimos años no hemos estado bien. Me gusta mucho jugar en San Mamés por el ambiente que hay, ellos allí presionan mucho, y habrá que estar atentos a las segundas jugadas".

Una de las claves para ganar el partido según Zubeldia será que la Real Sociedad pueda mantener su portería a cero, algo que le está costando esta temporada. "Nuestro objetivo siempre es dejar la portería a cero porque al menos sumas un punto. Es verdad que estamos encajando goles, pero hasta hace poco el equipo se venía abajo al encajar y ahora demuestra que puede marcar un gol más, y es a lo que nos tenemos que agarrar".