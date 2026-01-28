La RFEF da a conocer la sanción a Caleta-Car

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha rechazado el recurso que ha presentado el club vasco para evitar la sanción del defensa croata que fue expulsado en el partido contra el RC Celta por una patada sobre Manu Fernández en los últimos minutos de la primera parte

La Real Sociedad ha sufrido un revés de cara al partido contra el Athletic Club ya que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no ha atendido a razones y ha rechazado el recurso que ha presentado por la expulsión de su central Duje Caleta-Car el cual vio la tarjeta roja en los últimos minutos de la primera parte del partido que el equipo vasco jugó contra el RC Celta el pasado fin de semana por una entrada sobre Manu Fernández.

Las razones por las que el Comité de Disciplina de la RFEF ha rechazado las alegaciones de la Real Sociedad por la expulsión de Caleta-Car

La Real Sociedad señaló en su recurso que los hechos se producen con motivo de un lance de juego en la disputa del balón, que previamente es desviado por el jugador expulsado. Sobre la base de dichas alegaciones. El club vasco solicitó que se impusiera la sanción mínima prevista en el artículo 130.1 del Código Disciplinario de la RFEF.

La respuesta del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sido la siguiente: "Duje Caleta-Car la sanción de mínima de suspensión por un partido, con las multas accesorias previstas en el artículo 52 del Código Disciplinario".

De este modo, el defensa de la Real Sociedad no podrá jugar el próximo partido de LaLiga por culpa de la tarjeta roja que le fue enseñada por la patada que le dio en el tobillo a Manu Fernández, jugador del RC Celta. Por tanto, el croata no podrá ayudar a sus compañeros en el encuentro que la Real Sociedad disputa este fin de semana contra el Athletic Club.

Las alternativas que tiene Pellegrino Matarazzo para sustituir a Caleta-Car

De este modo, al no estar disponible Duje Caleta-Car, Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, tendrá que apostar por otro futbolista para jugar de central en el partido contra el Athletic Club en el que será una nueva edición del derbi vasco.

Con Jon Martín asentado como titular ya en la Real Sociedad, y no estando disponible el croata por esta sanción, el futbolista llamado a ser titular en el derbi vasco es Igor Zubeldia que con la llegada de Pellegrino Matarazzo como nuevo entrenador ha perdido algo de protagonismo, dejando de ser titular fijo, alterna el puesto con Caleta-Car, y siendo ahora más el primero de los centrales que parte desde el banquillo.