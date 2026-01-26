Caleta-Car condiciona a la Real Sociedad para el derbi ante el Athletic Club tras "una entrada muy dura", según califica el VAR y Alberola Roja

El central de la Real Sociedad se perderá el derbi ante el Athletic Club por sanción, después de que desde el VAR avisasen a Alberola Rojas para que revisase detalladamente la "entrada muy dura" que Caleta-Car realizó sobre Manu Fernández, jugador del Celta

La Real Sociedad suma y sigue en LaLiga y pone la marcha directa hacia Europa. La mano de Matarazzo se nota en el cuadro blanquiazul que aún no conoce la derrota desde que el estadounidense se ha sentado en el banquillo de Anoeta. El cambio es tan gigante en el combinado vasco que hasta futbolistas que apenas jugaban con Sergio Francisco han pasado a ser insustituibles con Matarazzo, como son el caso de Turrientes y de Caleta-Car. El croata se ha redimido tras un comienzo de temporada nefasto, aunque condiciona el siguiente partido de la Real Sociedad ante el Athletic Club tras ver la tarjeta roja frente al Celta de Vigo por "una entrada muy dura", según desveló el VAR y Alberola Roja.

El VAR 'expulsa' a Caleta-Car

Corría el minuto 44, antes del final de la primera parte cuando Caleta-Car, en un balón dividido, va al suelo para impedir que Manu Fernández se haga con él. En la barrida, el croata se lleva por delante al jugador del Celta que se queda muy dolorido en el suelo. Alberola Rojas le mostró la amarilla al central de la Real Sociedad. Mientras que el futbolista del cuadro vigués pedía las asistencias médicas, en el VAR avisaron al colegiado para que revisase la jugada, tildándola de "entrada muy dura". "Te recomiendo que vengas a ver la acción, Javi", destacaba el colegiado del VAR a pesar de que Caleta-Car llega a tocar el balón antes de impactar con el pie de apoyo de Manu Fernández. "Te pongo primero la imagen parada y luego te pongo la otra", le dicen desde Las Rozas, pero Alberola Rojas tenía otros planes. "Primero en dinámico por saber si toca bola o no", dictamina el colegiado. Tras revisarlo tal y como el árbitro lo había exigido, el propio juez de campo anuncia que lo va a expulsar. "Es muy dura la entrada. Le dobla ahí el tobillo. Es muy dura y es roja", sentencia.

La roja de Caleta-Car condiciona a la Real Sociedad de cara al derbi frente al Athletic Club

Por su tarjeta roja, Caleta- Car se perderá el duelo de la jornada 22 frente al Athletic Club, condicionando en defensas a una Real Sociedad que llega al derbi en el mejor momento de la temporada, todo lo contrario que el equipo de Ernesto Valverde, que está bajo la lupa de la dirección deportiva. Zubeldia y Jon Martín apuntan a ser los zagueros titulares en sustitución del croata, que espera su vuelta a los terrenos de juego para la jornada 23 de LaLiga o, en el mejor de los casos, para medirse al Alavés en la Copa del Rey dependiendo, principalmente, de la decisión de Matarazzo.