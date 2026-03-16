El sabor agridulce de Matarazzo por la lesión de Yangel Herrera: "Es muy duro"

El técnico txuri urdin se mostró "orgulloso" del partido realizado por su equipo ante Osasuna, pero lamentó que el centrocampista venezolano volviese a caer lesionado "después de trabajar tanto para poder volver a jugar"

La Real Sociedad regresó a la senda del triunfo en Anoeta, donde Pellegrino Matarazzo aún no conoce la derrota, para demostrar una vez más que es uno de los equipos más en forma del campeonato desde que el estadounidense se sienta en su banquillo. Con la victoria ante Osasuna ya es séptimo, posición que a día de hoy tiene el premio de Europa, mientras aguarda con ilusión la final de la Copa del Rey en la Cartuja.

Tras el encuentro, el técnico norteamericano tenía sentimientos encontrados, pues el resultado le dejó muy "satisfecho", si bien también lamentó por otro lado la nueva lesión de Yangel Herrera cinco minutos después de salir al terreno de juego.

El nuevo percance de Yangel Herrera: lesión en el sóleo

"Estoy contento porque en general los jugadores han hecho un gran partido. Hemos jugado un buen fútbol ofensivo y también defendimos todos además de hacer buenas transiciones con una mentalidad muy buena. La clave ha estado en estar muy concentrados y presionar, aunque el fallo en el gol de ellos no me ha gustado", comentó en su resumen del encuentro un "orgulloso" Matarazzo, que aprovechó su comparecencia para animar al centrocampista venezolano, que se marchó entre lágrimas.

"Yangel ha sufrido una desgraciada lesión en el sóleo y es muy duro después de trabajar tanto para poder volver a jugar pero también estoy convencido de que volverá más fuerte. Esperamos que no sea mucho" declaró a este respecto un Matarazzo que sigue invicto en Anoeta y muy convencido de haber fichado por la Real Sociedad.

A gusto en la Real Sociedad, no quiere habar de Europa

"San Sebastián es el lugar apropiado para trabajar en este momento y estoy preparado para seguir haciéndolo para este club y para este equipo. Espero poder continuar así en el futuro", deseó el técnico txuri urdin, que prefiere no obstante no trazar objetivos concretos en LaLiga.

"No quiero hablar de Europa, aunque estamos séptimos, sino en seguir ganando, no me gusta hablar de esto, pero seguiremos trabajando en lo que queda de temporada.

Guedes agradece la "confianza" de Matarazzo

Por su parte, Gonçalo Guedes, protagonista del encuentro con sus dos goles, elogió al entrenador estadounidense y mostró su ambición por mejorar los registros anotadores de su etapa en el Valencia. "Desde que llegó, Matarazzo me dio mucha confianza, eso siempre es importante, y dentro del campo estoy demostrando que la merezco", señaló en Movistar, admitiendo al mismo tiempo que todos mira de reojo a la final de la Copa del Rey. " Estamos en un gran momento y hay que continuar. Para llegar muy bien a ese partido hay que ganar todos los partidos hasta la final, eso nos dará confianza", destacó.