La Real Sociedad, esperanzado por el Mundial 2026 de Take Kubo

El extremo no ha tenido su mejor temporada, pero un gran papel con la selección de Japón en el Mundial 2026, puede hacer que su precio en el mercado de fichajes ascienda en un momento en que su continuidad en el equipo txuri urdin no está ni mucho menos asegurada

La Real Sociedad va a tener a varios jugadores en el Mundial 2026, pero del que más atento va a estar es Take Kubo ya que un buen rendimiento del japonés con su selección nacional puede repercutir positivamente en el dinero que pueda embolsarse el club vasco a través de un traspaso del nipón en el mercado de fichajes de verano que está a la vuelta de la esquina. La continuidad de Take Kubo en la Real Sociedad no está ni mucho menos asegurada después de su mala temporada que ha dejado una sensación de fin de ciclo.

La Real Sociedad espera un buen Mundial 2026 de Take Kubo

Mucho que ganar y poco que perder tiene la Real Sociedad con Take Kubo en el Mundial 2026. Más después de la temporada irregular que ha realizado el nipón el cual se ha visto lastrado por una lesión muscular sufrida en el mes de enero que no le ha dejado mostrar su mejor nivel de juego.

Es por ello que el caché de Take Kubo ha descendido justo en el verano que el japonés apuntaba a salir de la Real Sociedad. Y es que el extremo incluso ha cambiado de representantes, unos meses atrás, a sabiendas que tiene pretendientes en la Premier League de Inglaterra y Bundesliga.

La Real Sociedad espera que Take Kubo haga un buen Mundial 2026 con Japón, que es el mejor combinado asiático, para que así su precio suba y pueda recaudar más dinero. No hay que olvidar que el posible traspaso de Take Kubo está condicionado a que el Real Madrid aún tiene un 50 por ciento de la plusvalía. Esto quiere decir que según al precio que lo venda la Real Sociedad habría que restarle los 6'5 millones de euros que el club vasco pagó por su fichaje en el verano de 2022 y que la cantidad de dinero resultante se dividiría en partes iguales entre Real Sociedad y Real Madrid.

La cláusula de rescisión de Take Kubo, que tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2029, es de 60 millones de euros. Unca cantidad de dinero que difícilmente vaya a pagar algún club que quiere fichar a un extremo japonés que esta pasada temporada ha marcado 2 goles y ha dado 4 asistencias en 27 partidos oficiales y 1.746 minutos, quedándose lejos del rendimiento que ha dado en otras campañas en donde el nipón, de ahora 24 años, ha sido considerado como uno de los mejores del mundo en su demarcación.

Es por todo ello que la Real Sociedad no va a perder de vista el Mundial 2026 y el verano que pueda hacer Take Kubo al que tampoco va a regalar por la primera oferta que llegue. En caso de que no haya oferta que satisfaga las exigencias de la Real Sociedad, el club vasco podría mantener en plantilla al extremo, más cuando en la temporada que se avecina el equipo vasco va a tener que disputar cuatro competiciones oficiales.