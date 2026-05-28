La tarea casi imposible de Mikel Goti

El centrocampista va a volver a la Real Sociedad después de su cesión en el Córdoba CF de Segunda división, en donde ha ido de más a menos. El de Gorliz va a intentar convencer a Pellegrino Matarazzo durante la pretemporada, pero su futuro en el club vasco está complicado por la competencia que tiene

Mikel Goti es uno de los asuntos que tiene que resolver la Real Sociedad durante el próximo mercado de fichajes de verano. El centrocampista va a regresar después de su cesión en el Córdoba CF de Segunda división, en donde lleva desde el mes de enero, con el objetivo de intentar convencer a Pellegrino Matarazzo, pero lo cierto es que el futuro del de Gorliz en la Real Sociedad pinta mal ya que la competencia que tiene para ganarse un puesto es muy alta.

Mikel Goti tiene una tarea casi imposible. Hacer cambiar de opinión a Pellegrino Matarazzo quien en el mes de enero le dijo que se marchara a otro equipo porque no iba a tener minutos en la Real Sociedad. Es por ello que el centrocampista se fue al Córdoba CF en donde ha ido de más a menos durante esta recta final de campaña. Volverá para intentar ganarse, en pretemporada, un puesto en el primer equipo, pero con la competencia que tiene en su posición no tiene muy buena pinta para sus intereses.

Mikel Goti es un futbolista que puede jugar en una posición adelantada del centro del campo o volcado en una banda. Demarcaciones en donde la Real Sociedad tiene jugadores de mucho nivel. Carlos Soler y Luka Sucic, más lo que pueda aportar Pablo Marín, aparecen en la posición de centrocampista ofensivo. En cuanto a las bandas, Gonçalo Guedes, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal y Take Kubo emergen como futbolistas muy importantes para Pellegrino Matarazzo.

Al margen de estos jugadores también hay que contar, por ahora, con Arsen Zakharyan y con Brais Méndez, futbolistas que siguen en plantilla pero que cuentan con muchas opciones de marcharse de la Real Sociedad. De continuar alguno de ellos, la situación de Mikel Goti pintaría aún peor. Más si además llega algún fichaje para reforzar el ataque el cual se espera para mejorar una plantilla de la Real Sociedad que la próxima temporada tiene que disputar cuatro competiciones oficiales.

La situación contractual de Mikel Goti en la Real Sociedad

Mikel Goti no tiene fácil hacerse un hueco en la Real Sociedad para la temporada que viene. El de Gorliz, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, apunta a que volverá a salir cedido, o incluso traspasado si llega una buena oferta.

El centrocampista u atacante tiene cartel, sobre todo, en Segunda división en donde esta temporada con el Córdoba CF ha disputado 16 partidos y 825 minutos en los que ha marcado un gol.

Pellegrino Matarazzo tendrá en sus manos la decisión. Cuando llegó no contó con Mikel Goti.