La Real Sociedad tiene un nuevo rival de postín en la UEFA Europa League: el Crystal Palace

El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo va a partir como uno de los favoritos para ganar la segunda competición europea en importancia, pero no lo tendrá fácil ya que tiene contrincantes complicados como Juventus y Milan a los que ahora se suman el actual campeón de la UEFA Conference League

La Real Sociedad tuvo un ojo puesto en la final de la UEFA Conference League disputada en la noche de este pasado miércoles debido a que el ganador sería su rival en la próxima edición de la UEFA Europa League. Finalmente se proclamó campeón el Crystal Palace quien será contrincante del equipo vasco en la segunda competición europea. Un torneo que se encarece aún más para el club vasco que tendrá, por tanto, que superar a tres equipos de la Premier League y a históricos como la Juventus y el Milan si quiere alzar a los cielos su primera copa internacional.

El Crystal Palace se ha asegurado un puesto en la siguiente edición de la UEFA Europa League después de haberse proclamado campeón de la UEFA Conference League tras derrotar al Rayo Vallecano por 1-0 en la gran final. La UEFA establece que el campeón de este torneo tiene billete para jugar la UEFA Europa League de la siguiente temporada. Por tanto, el Crystal Palace será rival de la Real Sociedad. El club inglés comenzará una nueva etapa ya que Oliver Glasner se marchará y todo apunta a que su sustituto como entrenador será Andoni Iraola.

Una UEFA Europa League dura para la Real Sociedad ya que están históricos como el Milan o la Juventus

La Real Sociedad no tendrá nada fácil el vencer la UEFA Europa League de la siguiente temporada, ya que el club vasco va a tener que superar a grandes e históricos rivales si quiere ganar su primer título internacional.

Juventus y Milan, dos grandes de Europa y habituales en la UEFA Champions League, van a disputar la UEFA Europa League después de haber firmado una irregular temporada en la Serie A. A ello, se le suma que Francia aporta al Olympique Marsella y al Rennes, quienes no han dado la talla en la Ligue 1. Por otro lado, el Bayer Leverkusen, que ha ido perdiendo nivel tras la salida de Xabi Alonso, también será rival de la Real Sociedad en la UEFA Europa League.

El nivel de la UEFA Europa League puede ser mayor si el Benfica cumple con los pronósticos y pasa las eliminatorias en la fase previa.

Por último están los equipos de la Premier League que serán tres finalmente. Ninguno de ellos son de los más conocidos, pero sí cuentan con mucho potencial económico. Al margen del Crystal Palace, también jugarán la UEFA Europa League el Bournemouth y el Sunderland.

De este modo, la Real Sociedad, y el RC Celta, que es el otro equipo español que jugará la UEFA Europa League, ya conocen sus grandes rivales, a los cuales tienen que superar si quieren ser campeones.

El club vasco tiene como objetivo el hacer un buen papel en la UEFA Europa League sin descuidar sus actuaciones en LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Por ello, la Real Sociedad necesitará una plantilla amplia y con alternativas en todas y cada una de las posiciones para dar la talla.