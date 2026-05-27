El caché de Jon Martín vuelve a subir: nominado al Golden Boy

El central de la Real Sociedad ha realizado una gran temporada lo que ha provocado que muchos equipos, grandes de Europa, lo sigan de cerca. Su rendimiento, además de la convocatoria para formar parte del grupo de apoyo de la Selección Española, ha traído consigo la nominación al Golden Boy

Jon Martín es una de las grandes noticias de la Real Sociedad en esta temporada en la que el equipo vasco ha ganado la Copa del Rey. A pesar de sus 20 años, el central ha sido fundamental para conseguir este éxito. El zaguero se ha convertido en titular indiscutible y está considerado como uno de los jugadores con más proyección del fútbol español lo cual le ha valido para ser parte del grupo de apoyo de la Selección Española de cara al Mundial 2026. Eso y su nominación al premio Golden Boy hacen que el caché del canterano de la Real Sociedad suba aún más.

Jon Martín, uno de los 100 nominados al premio Golden Boy

Jon Martín, central de la Real Sociedad, sigue acaparando reconocimientos ya que el defensa del equipo txuri urdin ha sido incluido en la lista de 100 candidatos para ganar el premio Golden Boy, uno de los más prestigiosos del fútbol mundial.

Jon Martín ha destacado esta temporada en la Real Sociedad en donde se ha convertido en un pilar fundamental para Pellegrino Matarazzo, su entrenador, el cual desde que llegó en el mes de enero ha apostado por el canterano. Jon Martín ha disputado un total de 32 partidos oficiales y 2.850 minutos, siendo titular en la final de la Copa del Rey que el club vasco le ganó al Atlético de Madrid.

Sin duda su nivel de juego, y ahora la nominación al Golden Boy, hacen que el caché de Jon Martín suba como la espuma. Por cualidades, juventud y proyección, el central de la Real Sociedad ya está tasado en 20 millones de euros por la página web de referencia Transfermarkt. Un precio orientativo que subirá sin duda por ser uno de los candidatos a ganar el Golden Boy y también a que Jon Martín ha sido incluido por Luis de la Fuente en el grupo de apoyo que va a ayudar a la Selección Española a preparar el Mundial 2026.

Con todo, la Real Sociedad no quiere saber nada de su venta o traspaso a pesar de que el nombre de Jon Martín ya ha sido relacionado con el FC Barcelona y el Real Madrid. El club vasco se remite a la cláusula de rescisión de Jon Martín que está fijada en unos 60 millones de euros.

¿Qué es el premio Golde Boy?

El premio Golden Boy es un reconocimiento que otorga Tuttosport, medio de comunicación deportivo de Italia, que elige al mejor jugador de Europa menor de 21 años de la temporada que acaba de finalizar.

De este modo, se trata de un Balón de Oro para las promesas que juegue al fútbol en Europa, siendo el único requisito que el futbolista haya jugado en un club europeo. Se da desde el año 2003 y algunos futbolistas españoles que lo han ganado son Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Isco o Cesc.

Ahora Jon Martín tiene opciones de ganarlo, pero hay jugadores como Pau Cubarsí que en estos momentos cuentan con más posibilidades de llevárselo.