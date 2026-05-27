La Real Sociedad le pone precio a Remiro que se deja querer

El portero se ha ido de vacaciones después de sufrir la decepción de no ser convocado para el Mundial 2026 con la Selección Española. El de Cascante afronta uno de sus veranos más intensos porque el club vasco está dispuesto a dejarlo ir, a pesar de que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, siempre y cuando llegue una oferta satisfactoria

Álex Remiro apunta a ser uno de los culebrones de la Real Sociedad en este mercado de fichajes de verano que se abre de manera oficial el 1 de julio después de que el club vasco haya decidido que está abierto a vender al guardameta quien no ha tenido su mejor temporada y que, por su parte, no descarta abandonar la Real Sociedad en este verano. La entidad txuri urdin ya está moviendo al cancerbero en el mercado al que traspasaría por una cantidad cercana o ligeramente inferior a los 10 millones de euros.

Remiro está abierto a salir de la Real Sociedad, que pide 10 millones de euros, y se deja querer por el FC Barcelona

La Real Sociedad no va a cerrarle la puerta a Álex Remiro, el cual en las últimas horas ha sufrido el fuerte varapalo de quedarse fuera de la lista de convocados de la Selección Española para jugar el Mundial 2026, ya que el club vasco está dispuesto a dejarlo marchar por una cantidad o ligeramente inferior a los 10 millones de euros según informa Noticias de Gipuzkoa.

La Real Sociedad toma esta decisión con Álex Remiro porque el portero tiene ya 31 años tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027. Quedándole una año de contrato al de Cascante, estando la renovación totalmente detenida y dando la sensación de que el ciclo del portero en el equipo vasco está acabado, su rendimiento no ha sido demasiado bueno, la Real Sociedad sabe que no le podría sacar mucho dinero a Remiro, el cual tiene pretendientes desde hace tiempo aunque el guardameta siempre priorizó quedarse en el club vasco a pesar de tener ofertas para marcharse el pasado verano.

La situación ha cambiado ahora de manera radical porque Álex Remiro también está dispuesto a poner fin a su etapa en la Real Sociedad tal y como ha confirmado a varios medios de comunicación en las últimas horas en las que se ha dejado querer por el FC Barcelona, uno de los clubes que se han interesado en su fichaje en los últimos meses. "Estoy de vacaciones. En la vida hay que ser claro siempre y no cerrar puertas a nadie".

Hace unas semanas, los representantes de Álex Remiro y Deco, director deportivo del FC Barcelona, mantuvieron reuniones para ver las posibilidades que había sobre el posible fichaje del portero de la Real Sociedad por el club catalán. El precio de 10 millones de euros que le ha puesto el equipo txuri urdin entra dentro de los parámetros que estaría dispuesto a gastarse el Barça en incorporar al guardameta.

La irrupción de Unai Marrero abre la vía del traspaso de Remiro

Uno de los principales motivos por los que la Real Sociedad está abierta a vender a Álex Remiro es porque el de Cascante no está rindiendo bien y por la irrupción de Unai Marrero que ha hecho méritos para ser titular.

Unai Marrero fue uno de los héroes de la Copa del Rey que ganó la Real Sociedad que está por la labor de apostar por el canterano que es más joven, 24 años, y es más barato salarialmente que Remiro.

Un Remiro que, por otro lado, ha tenido una mala temporada con la Real Sociedad lo que le ha costado quedarse sin Mundial 2026 a pesar de que ha sido un fijo en la Selección Española en los últimos años.