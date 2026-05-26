Un lateral izquierdo sobresaturado en la Real Sociedad y la situación de Jon Balda

Pellegrino Matarazzo cuenta ahora mismo con tres jugadores que se desenvuelven en esa posición de manera natural, Sergio Gómez, Aihen Muñoz y Javi López. Jon Balda tiene más de 23 años y eso limita su participación en el primer equipo. No hay espacio para todos a pesar de la carga de partidos que tendrá la próxima temporada

Llega el mercado de fichajes de verano y Erik Bretos, director deportivo, y Pellegrino Matarazzo, entrenador, tienen que tomar decisiones importantes en la Real Sociedad de cara a la siguiente temporada. Una de las que más interés suscita es qué va a pasar en la posición de lateral izquierdo en donde el equipo vasco tiene sobresaturación de futbolistas ya que cuenta actualmente con Sergio Gómez, con Aihen Muñoz y con Javi López, que regresa de su cesión en el Real Oviedo. Una situación que no ayuda a Jon Balda, que no tiene hueco actualmente en el primer equipo.

Jon Balda tiene más de 23 años y no puede jugar en el primer equipo con ficha del filial

Una de las patatas calientes que tiene la Real Sociedad es la situación de Jon Balda. El lateral izquierdo ya tiene 24 años y ha sido uno de los jugadores que más ha destacado (2 goles y 2 asistencias en 34 partidos y 2.668 minutos) en el filial, que ha logrado la permanencia en Segunda división. Está llamando a la puerta del primer equipo, entrenado por Pellegrino Matarazzo, pero existe un problema. Jon Balda solo puede jugar en Primera división si es inscrito como futbolista del primer equipo de la Real Sociedad lo que limita su participación.

Las normas de la RFEF señalan claramente que un jugador mayor de 23 años no puede jugar con el primer equipo con ficha del filial lo cual es el caso de Jon Balda, quien tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028 con el equipo vasco.

El problema para Jon Balda, más allá de su edad, también es la competencia que tiene en el lateral izquierdo ya que actualmente en el primer equipo de la Real Sociedad hay tres laterales izquierdos: Sergio Gómez, Aihen Muñoz y Javi López.

No hay espacio para todos los laterales izquierdos en la Real Sociedad

La Real Sociedad tiene trabajo por delante durante este verano en el puesto de lateral izquierdo. Es cierto que el club vasco tiene que disputar la próxima temporada un total de cuatro competiciones oficiales (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España), pero no hay espacio para todos.

Sergio Gómez parte como el titular indiscutible porque es un futbolista muy del gusto de Pellegrino Matarazzo quien en pretemporada también contará con otros dos laterales izquierdos como son Aihen Muñoz y Javi López.

Aihen Muñoz es un chico de la casa que ha cumplido cuando se le ha necesitado en la temporada recién acabada, mientras que Javi López regresa después de una campaña cedido en el Real Oviedo teniendo el objetivo de convencer a Pellegrino Matarazzo y, por tanto, ganarse un puesto en el equipo.

Todo apunta a que alguno de estos dos, Aihen Muñoz o Javi López, tendrá que salir de la Real Sociedad durante este mercado de fichajes de verano. Con este contexto, las opciones de que Jon Balda tenga oportunidades en el primer equipo son mínimas, por no decir que son prácticamente nulas.