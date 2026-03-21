Reunión con los representantes de Remiro para afrontar su fichaje

El portero de la Real Sociedad acaba contrato el 30 de junio de 2027 y su salida es una posibilidad que hay sobre la mesa debido a que aún no hay acuerdo para su renovación. Esta situación quiere ser aprovechada por el FC Barcelona ya que Deco, su director deportivo, ha movido ficha en las últimas horas

El futuro de Álex Remiro se está calentado con el paso de las semanas y más en las últimas horas después de que el FC Barcelona haya movido ficha para intentar su fichaje en el próximo mercado de verano. El portero de Cascante acaba contrato con el club vasco el 30 de junio de 2027 pero aún no hay acuerdo para su renovación. Esta situación la quiere aprovechar el equipo catalán. Deco, director deportivo del FC Barcelona, se ha reunido en las últimas horas con los representantes de Álex Remiro.

El futuro de Álex Remiro debe resolverse este próximo verano

Deco, director deportivo del FC Barcelona, y los representantes de Álex Remiro, portero de la Real Sociedad, se han reunido en las últimas horas para analizar la situación contractual del portero navarro según ha avanzado Sport. Una operación que no sería sencilla para el club catalán por el factor económico principalmente: tanto salarial como financieramente.

En el FC Barcelona gusta mucho Álex Remiro, se conoce el interés desde hace mucho tiempo, y en el club catalán consideran que el verano que viene puede ser el momento de poder fichar al portero de la Real Sociedad. Básicamente porque el club vasco y el de Cascante no terminan de concretar la renovación, pero también porque en el FC Barcelona consideran que la Real Sociedad está abierta a vender al guardameta por menos de los 70 millones de euros que marca su cláusula de rescisión.

A pesar de ello, en el FC Barcelona tienen claro que no van a ser un gran desembolso por el fichaje de Álex Remiro y por otro lado toda queda pendiente de que el salario que pudiera llegar a percibir el portero de Cascante pueda entrar en el límite salarial del club catalán en el cual no ha demasiado margen.

El FC Barcelona tiene claro que quiere un suplente para Joan García ya que tiene previsto dar salida a Marc-André ter Stegen y a Wojciech Szczęsny y uno de los que más le encaja es Álex Remiro, portero de la Real Sociedad.

La renovación de Álex Remiro por la Real Sociedad aún está en el aire

La renovación de Álex Remiro con la Real Sociedad sigue pendiente ya que el portero y el club vasco no han alcanzado un acuerdo para renovar un contrato que finaliza el 30 de junio de 2027.

El portero tiene el interés del FC Barcelona y de otros equipos, pudiendo haber salido Álex Remiro el pasado verano tal y como él mismo confirmó. "Hubo un par o tres de opciones, y yo decidí estar aquí porque pensaba que era lo mejor para mí, para el club, y para el momento de las dos partes".

Por su parte, la Real Sociedad por medio de su director deportivo, Erik Bretos, no quiso mojarse cuando fue preguntado por la renovación de Remiro. "No tenemos que preocuparnos por Álex, es un portero de un nivel muy alto, está teniendo un recorrido espectacular en el club, él sabe perfectamente que es muy importante para nosotros, lo va a seguir siendo y estamos muy tranquilos".

La Real Sociedad está abierta a darle salida a Álex Remiro porque existe mucha confianza en Unai Marrero y en Aitor Fraga.