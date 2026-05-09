Real Sociedad - Betis: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 35 de la LaLiga EA Sports

El conjunto verdiblanco puede dar un paso casi definitivo en Anoeta para amarrar la quinta plaza y con ello el pasaporte a la Champions. Enfrente, los donostiarras tienen ya los deberes hechos y atraviesan la peor racha de la era Matarazzo

El Real Betis, ahora sí, depende de sí mismo para competir la próxima campaña en la Champions. Tras la victoria del Rayo Vallecano en las semifinales de la Conference League, España tiene asegurada una plaza extra para el máximo torneo continental que irá a parar al quinto clasificado de LaLiga. Y el conjunto verdiblanco la tienen todas consigo para amarrar esa posición. Una victoria esta noche ante la Real Sociedad en Anoeta, de hecho, lo dejaría muy encarrilado, aunque no sería matemático hasta el próximo martes, cuando recibirá al Elche en La Cartuja en un partido bajo lupa por la carta remitida por el Sevilla FC a LaLiga.

Así llega el Real Betis

Con seis puntos de ventaja sobre el Celta de Vigo, su más inmediato perseguidor, el Real Betis se encuentra en una situación inmejorable para volver a luchar con los mejores equipos de Europa 21 años después. Como recalca su entrenador, Manuel Pellegrini, todo ello es gracias a que el cuadro bético nunca dejó de lado LaLiga, pese a una racha de siete jornadas sin vencer.

La dolorosa eliminación de la Europa League ante el Sporting de Braga fue el punto de inflexión. Desde entonces suma 7 puntos de 9 posibles tras derrotas a Girona y Oviedo y empatar entre medias frente al Real Madrid. Una racha a la que buscará darle continuidad en Anoeta, donde el 'Ingeniero tendrá las bajas de Bartra y Ángel Ortiz, que no jugarán más esta temporada. Por contra, recupera a Junior Firpo, novedad en una lista de nuevo sin Pablo García, que seguirá reforzando al Betis Deportivo.

Así llega la Real Sociedad

Por su parte, la Real Sociedad, a diez puntos de los verdiblancos, tiene ya prácticamente imposible asaltar la quinta plaza para cambiar el billete de Europa League que conquistó al levantar la Copa del Rey por otro de Champions. Desde que el equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo hiciera historia en La Cartuja al doblegar en los penaltis al Atlético de Madrid no ha vuelto a ganar.

Se trata de la peor racha desde que el técnico estadounidense se sienta en el banquillo txuri urdin, sumando ya cuatro jornadas sin vencer contando el empate ante el Alavés previo a la final. Una pobre serie en la que ha sumado dos puntos de 12 posibles y a la que quieren poner fin en Anoeta. Para ello no estarán por lesión Guedes, Zubeldia, Rupérez, Odriozola ni Karrikaburu, a los que se suma Aramburu por acumulación de cartulinas. En su lugar han sido citados los jóvenes Beitia, Ochieng y Carrera.

¿Dónde ver por TV el Real Sociedad - Real Betis de LaLiga EA Sports?

El partido que disputan Real Sociedad y Real Betis este sábado 9 de mayo dará comienzo a las 21:00 horas en Anoeta y se podrá ver en directo en abierto por Teledeporte (dial 79 en Movistar y 103 en Orange), además de en Movistar La Liga TV (diales 54 en Movistar y 110), Movistar LaLiga HDR (dial 440 en Movistar) y LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos. El encuentro corresponde a la jornada 35 de LaLiga EA Sports.

¿Cómo seguir online el Real Sociedad - Real Betis de LaLiga EA Sports?

También se podrá seguir el choque de forma online a través de www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club verdiblanco y de la entidad donostiarra habrá información actualizada al instante de este encuentro.