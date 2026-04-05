Castigo del superordenador a la peor racha de Pellegrini en el Betis

El modelo predictivo de las 100.000 simulaciones reduce sensiblemente las opciones de Champions (aún altas) tras la peor racha sin ganar con el chileno al mando de un Betis con el segundo registro más bajo a estas alturas

Con el técnico chileno al mando, el Betis entró en una nueva dimensión en la que la vara más fiable para medir sus prestaciones y rendimiento es el propio Betis de Pellegrini en las temporadas anteriores.

Y lo cierto es que este baremo sitúa al Betis actual como una de sus peores versiones desde que el 'Ingeniero' aterrizara en el banquillo del Benito Villamarín en la campaña 20/21. De hecho, con 45 puntos en su haber tras la disputa de 30 jornadas, solo en una ocasión en este periplo, el cuadro verdiblanco registraba un puntaje menor, más concretamente en la campaña 23/24.

Por entonces, el equipo heliopolitano lucía en su casillero un total de 42 unidades, tres menos que a día de hoy, y ese Betis terminó el curso en la séptima posición, lo que obviamente en este curso se consideraría un fiasco y más ahora que lleva tiempo ocupando un quinto puesto que, salvo sorpresa, concederá el pasaporte para la Champions.

No obstante, los de Palmera están obligados a romper cuanto antes una racha negativa de resultados que ya alcanza las seis jornadas sin conocer el triunfo, con un 4 de 18 que ha permitido que se le acerquen por debajo. De hecho, el Celta podría ponerse a un punto si gana hoy al Valencia y la Real Sociedad ya se ha situado a cuatro.

Y es que para encontrar una sequía de victorias como esta hay que remontarse al tramo final de la primera campaña de Pellegrini en el banquillo hispalense, pues nunca más ha estado tanto tiempo sin celebrar una alegría con el chileno a los mandos. Eso sí, en aquella ocasión la racha fue menos negativa que la actual tanto en cuanto firmó seis empates consecutivos y no sufrió ninguna derrota, por lo que sumó seis puntos de 18 posibles, dos más que ahora.

Además, dicha tanda de empates se encuadró en una serie de 11 partidos sin perder que terminaron llevando al Betis a competición europea en el año del estreno de Pellegrini en el Benito Villamarín.

Así las cosas, el empate contra el Espanyol, que engrosa el bache heliopolitano, provoca que el superordenador mande un aviso al Betis al reducir su porcentaje de opciones de terminar quinto, aún elevado pero inferior a la estimación de principios de semana.

A la espera del resultado del Celta, el modelo predictivo lanzado por la cuenta LaLigaenDirecto en función de 100.000 simulaciones ha bajado varios puntos las posibilidades béticas de conservar su puesto actual tras su empate y el triunfo de la Real Sociedad.

De hecho, hace cinco días le concedía un 73,8% y ahora en cambio el superordenador ha reducido su porcentaje al 64,28%, aún alto, pero menos contundente debido al descenso fiabilidad de un Betis que en las últimas seis jornadas ha sumado solo una victoria y tres empates y sufrido dos derrotas.