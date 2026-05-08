Matarazzo: "﻿Esa es la pregunta... ¿Qué queremos mañana? ¿Queremos demostrar que somos mejores que el Betis?"

El técnico de la Real Sociedad ha destacado el juego del Betis, que le recuerda al del Villarreal, pero ha dejado claro que deben volver a la senda del triunfo para acabar la temporada con buenas sensaciones.

Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, ha pasado por sala de prensa para analizar cómo llegan sus jugadores al partido de este sábado frente al Betis, después de haber perdido prácticamente cualquier posibilidad de aspirar a los puestos Champions tras caer ante el Sevilla. 10 puntos le separan del conjunto verdiblanco, que marca la frontera de la máxima competición continental pero el estadounidense espera la versión más competitiva de su equipo.

"Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos mañana? Y no dentro de dos semanas, tres semanas, qué pasa después de la temporada. ¿Qué queremos mañana? ¿Queremos competir? ¿Queremos demostrar que somos mejores que el Betis, un equipo que está en puestos de Champions League? ¿Queremos ganar delante de nuestra afición? ¿Queremos volver a la senda de la victoria? Y esta es una pregunta que tenemos que responder mañana en el campo. No podemos decirlo, no podemos hablarlo, sino que tenemos que demostrarlo. Así que soy optimista y creo que estamos preparados para competir de nuevo, pero lo veremos cuando suene el silbato", ha explicado Matarazzo.

Las bajas para el partido ante el Betis

"Gonçalo Guedes todavía tiene dolor, vamos a ver si vuelve la semana que viene contra el Girona y, si no, para el Valencia. Zubeldia y Rupérez están entrenando, el primero está cerca de ser una opción, pero hemos preferido no arriesgarnos y darle un par de entrenamientos más antes de volver. Y Karrikaburu ha vuelto a entrenar, pero no está aún al 100%, tiene algunos problemas en el tobillo, por eso hemos llamado a Carrera del Sanse".

Crees que sus jugadores han bajado el rendimiento tras ganar la Copa

"Es algo normal después de una victoria tan grande, de algo tan importante, el que la energía se suelte un poco, y es algo normal, estamos ahora en un proceso de reconectarnos, de volver a pisar el acelerador, es lo que queremos, porque odiamos perder, no nos encontramos bien cuando lo hacemos. Queremos ganar, independientemente de quedar quintos o no, queremos llegar al mejor puesto posible".

Podrían haber estado más cerca del Betis

"No, intento no vivir así, no pensar en que deberíamos haber ganado al Getafe o al Rayo. No miro al pasado, sino a lo que puedo cambiar de cara al futuro, para ganar este partido contra el Betis".

Qué espera del partido ante el Betis

"Es un equipo muy bueno, con mucha movilidad en el centro del campo, con delanteros con mucha velocidad en el uno contra uno, tiene contraataques muy fuertes también, me recuerda al Villarreal por su juego y su calidad, así que tenemos que ser muy precisos con nuestra posesión, crear mejor nuestras ocasiones, tener una defensa estable cuando perdamos el balón hacer una transición a la defensa rápida... Y también tendremos que estar atentos en las acciones a balón parado".

Podrá jugar Rupérez antes del final de Liga

"Tendremos que ver hasta donde llega en los entrenamientos, que estuviera preparado y pudiera jugar unos minutos al final de la temporada es uno de mis objetivos, que llegue a las vacaciones sabiendo que está bien de salud, pero dependerá de como vaya avanzando en los entrenamientos".