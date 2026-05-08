Matarazzo avala el fichaje de Terzic por el Athletic: "Es un gran entrenador, podría tener un buen impacto en LaLiga"

El técnico de la Real Sociedad conoce a la perfección al futuro entrenador del Athletic de la Bundesliga: "Tuvimos una buena comida juntos y una buena conversación"; también habla sobre el futuro de Aritz Elustondo, Wesley o Yangel Herrera

Pellegrino Matarazzo se ha mostrado bastante directo con lo que espera de su equipo en este tramo final de LaLiga, una vez ganado la Copa del Rey y conseguido volver a jugar la Europa League. Quedaba un reto mayor, el de intentar luchar por la quinta plaza que da acceso a la Champions League pero tras el éxito en La Cartuja, la Real Sociedad solo ha conseguido sumar un empate en tres partidos ligueros, lo que le ha descabalgado de la pelea virtualmente, pudiéndose ser matemática si no ganan al Betis este sábado.

En la rueda de prensa previa al choque, el técnico de Nueva Jersey ha sido cuestionado por varios nombres propios de su vestuario que no han tenido prácticamente protagonismo con él. Uno de ellos ha sido Aritz Elustondo, que además ya se desveló que no continuará a final de temporada.

"Diría que es una decisión del club y, por supuesto, yo formo parte del club. Es una decisión muy difícil de tomar, porque sabemos lo que tenemos con Elus. Tengo un respeto y una admiración enormes por este jugador, por este ser humano, no solo por lo que ha conseguido con este club, por el papel que ha desempeñado y por todos sus éxitos, sino también por su personalidad y su carácter increíbles. Es alguien que no ha jugado mucho durante mi etapa aquí y, aun así, consiguió venir cada día al entrenamiento y dar todo lo que estaba en su mano a este equipo, a este club. Lo hace con orgullo. Es realmente increíble lo que nos ha dado. Con tan poco tiempo de juego, con tan poca influencia en el campo, fue capaz de influir en esta plantilla de una manera muy positiva. Como he dicho, tengo una admiración y un respeto muy altos por Elus. A veces hay que tomar decisiones difíciles, y esta fue, sin duda, una de ellas", ha explicado el técnico txuri urdin.

Cómo ha visto a Elustondo estos días

"Se está preparando para jugar el partido de mañana. He visto a Elus en los últimos meses, a veces sin preparación, saliendo desde el banquillo, sin esperar jugar, estuvo ahí y rindió para nosotros. Esta es también una de sus fortalezas, así que soy muy optimista y creo que hará un buen partido para nosotros mañana".

Hay relevo para él en el Sanse

"Obviamente, tenemos mucho talento que viene de Zubieta. Esto es lo que miramos primero. Si hay alguien ahí para dar un paso adelante, entonces lo hará. Si es necesario, entonces miramos fuera. Estas son decisiones que tomamos en las próximas semanas".

Wesley, otro que ha participado poco

"Ha tenido algunos problemas al principio para desarrollar su condición física. Necesitó algunas semanas y meses para adaptarse a nuestra intensidad y a la velocidad del juego. Jugó en el último partido porque era una situación de bloque bajo en la que necesitábamos a alguien que creara algo diferente, que nos diera algo diferente. Y, si hay una oportunidad para que vuelva a mostrarse, entonces lo hará. Pero depende del partido y depende de la situación".

La importancia de Yangel Herrera

"Yangel Herrera es un jugador importante. Se vuelve peligroso casi de la nada pero tiene ese sentido de llegada al área, de cómo entrar en el área. Y es muy inteligente. Así que es un jugador importante para nosotros. Es importante seguir construyendo su ritmo y sus minutos. Es un jugador que no ha estado sano durante un periodo largo de tiempo. Así que buscamos algo similar a Orri. Se trata de construir sus minutos, construir su ritmo, para que esté con nosotros durante un periodo más largo de tiempo".

Ve a Pablo Marín como central

"Defensa central, también lateral derecho. Y también veo a Pablo en ese rol. Lo ha estado entrenando durante varias semanas. Así que, cada vez que tenemos la oportunidad, lo ponemos como lateral derecho o lateral izquierdo. Y entiende la posición incluso más de lo que lo hacía al principio, tácticamente, en los uno contra uno. Y también es un jugador que puede correr, no solo defender. Cuando necesitamos que transicione hacia adelante, también puede hacerlo. Así que sí, Pablo es una opción para esa posición. Y también creo que esa es una de sus enormes fortalezas, que es muy versátil. Y es un placer trabajar con él".

La llegada de Terzic al Athletic

"Edin es un gran entrenador y un gran tipo. Nosotros, por supuesto, hemos tenido muchas conversaciones cuando jugamos el uno contra el otro. Pero también en nuestro tiempo libre nos vimos. Nos vimos cerca de casa. Tuvimos una buena comida juntos y una buena conversación. Así que, sin duda, es un buen entrenador que podría tener un buen impacto en LaLiga. Esta es mi opinión".