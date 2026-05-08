Dos bajas, un regreso y un descarte llamativo del Betis para visitar a la Real Sociedad

Pellegrini, que una vez más dispone de todos sus 'jugones', recupera a Junior Firpo y mantiene las otras dos ausencias que sufrió contra el Oviedo; viaja solo con dos porteros

Poco después de la rueda de prensa ofrecida por Manuel Pellegrini en la Ciudad Deportiva Luis del sol, en la que se ha referido a nombres propios y se ha referido a la reciente polémica con el Sevilla por el Betis-Elche, el club verdiblanco ha comunicado la lista de 23 convocados para el partido de mañana contra la Real Sociedad.

Un partido que afrontan los verdiblancos a sabiendas ya de que la quinta plaza otorga la clasificación para la Champions una vez que el Rayo Vallecano logró con victoria el pase a la final de la Conference League. Por tanto, es fundamental conseguir el triunfo en Anoeta para encarrilar el deseo de competir la temporada venidera en la elite internacional.

Solo dos bajas obligadas para Pellegrini

Para ello, el míster heliopolitano cuenta con todos sus hombres a disposición a excepción de los dos únicos jugadores que se han quedado fuera de la lista por lesión.

De ese modo, Pellegrini pierde de nuevo a Ángel Ortiz después de que cayera lesionado al momento de recuperarse de su anterior contratiempo físico en el hombro, y tampoco dispone un partido más de Marc Bartra debido a su fascitis plantar. Ambos se perderán lo que resta de temporada.

Pablo García sigue en el filial y Adrián se queda fuera

Además, el 'Ingeniero' ha descartado de nuevo por decisión técnica a Pablo García, pero no porque no entre en sus planes, sino para que continúe con su contribución en la lucha del Betis Deportivo por salvar la categoría en la recta final de la competición. los de Fragoso afrontan este domingo un partido clave contra el Murcia.

Resulta llamativo, además, que Pellegrini se ha llevado solo porteros, Pau López y Álvaro Valles, y ha dejado en casa a un peso pesado del vestuario como Adrián San Miguel para no hacer ningún descarte antes del choque.

En el capítulo de buenas noticias, Junior Firpo regresa a la convocatoria después de perderse varias semanas de competición por lesión. Ya se había unido al grupo de cara al choque contra el Real Oviedo, pero Manuel Pellegrini lo dejó fuera al no estar al mismo ritmo que sus compañeros, pero ya estima que se encuentra a tope. No obstante, lo más seguro es que parta desde el banquillo.

Por ende, la única novedad de esta lista con respecto a la elaborada para el choque del pasado fin de semana contra el Espanyol ha sido la referida entrada del hispano-dominicano.

Esta es la lista completa del Betis para el partido de este sábado contra la Real Sociedad, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga: Pau López, Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Aitor Ruibal, Diego Llorente, Valentín Gómez, Natan, Ricardo Rodríguez, Junior Firpo, Amrabat, Marc Roca, Sergi Altimira, Álvaro Fidalgo, Nelson Deossa, Pablo Fornals, Lo Celso, Abde, Antony, Rodrigo Riquelme, Isco, Chimy Ávila, Bakambu y Cucho Hernández.