La contradicción del Sevilla: señala al Betis pero se queja de las suspicacias por ganar a Real Sociedad o Atlético

"¿Por fin ganamos algo y ahora nos quitan valor?", se queja Luis García Plaza sobre los que acusan al Atlético de Madrid o a la Real Sociedad de no haber competido en el Sánchez-Pizjuán. Por coherencia y por no desviar el foco del Espanyol, el madrileño prefirió no valorar la instancia que el club nervionense ha enviado a LaLiga por las palabras del CEO verdiblanco

Es una situación un tanto extraña. El entrenador del Sevilla FC, Luis García Plaza, se ha tenido que defender este viernes y dar valor a las apuradas victorias logradas contra el Atlético de Madrid o la Real Sociedad; ya que muchos están criticando las rotaciones que hicieron ambos equipos para reservarse para otras competiciones o porque ya no tienen alicientes en LaLiga EA Sports. Sin embargo, al mismo tiempo su propio club ha mandado una carta al ente que preside Javier Tebas para que vigile al Real Betis, que puede que ya no se juegue nada cuando sea 'juez del descenso' en sus partidos pendientes ante el Elche CF y el Levante UD.

Como poco, suena contradictorio; ya que, como es normal, García Plaza no puede evitar esconder que le molestan algunos de los comentarios que está teniendo que escuchar en las últimas semanas y se ríe de manera irónica cuando le preguntan por el temor a posibles amaños que se rumorea en algunas ciudades de España.

"Mi opinión futbolística es muy clara: el Sevilla FC fue mejor que la Real. Es que no sé. ¿Cuando ganamos algo nos quitan valor? Fuimos mejores. Incluso, para mí fue un resultado corto", ha espetado, sin querer valorar las palabras del CEO del Betis que tanto recelo han generado en la directiva de Nervión.

Luis García Plaza pone en valor las victorias del Sevilla FC contra Atlético de Madrid y Real Sociedad

"Maniatamos a la Real, y yo vi a sus jugadores que fueron a tope, como cualquier equipo. Ya lo hablamos del Atletico Madrid, nos criticaron también por ganarle; pero en Valencia puso una alineación sólo con Sorloth y Baena, si no recuerdo mal, y allí sí ganó. ¿Entonces, qué? Es fútbol, es que lo dije, seguro que algunos de esos jugadores (canteranos o suplentes) del Atletico Madrid los quieren el año que viene muchos de esos equipos que les criticaron. Cuando son tan malos, ¿no?".

"Segurísimo que van a solicitar a alguno, porque el Atletico tiene una exigencia grandísima y los tienen que ceder. Entonces a lo mejor alguno dice 'Hostias, si he fichado a uno de esos que dije que no valían'. Y será gracioso verlo cuando ocurra", ha ironizado el madrileño en la rueda de prensa previa al partido con el Espanyol. "Todos los equipos juegan al máximo. Le ganamos a la Real porque fuimos realmente mejores. Cuando somos peores, perdemos. En Pamplona merecimos empatar, el Levante fue mejor que nosotros y nos ganó, perdimos en Oviedo... Pero contra el Atletico y la Real hemos sido mejores. Es lo que pienso", ha añadido.

El técnico nervionense prefiere no opinar de la carta enviada por el Sevilla a LaLiga para que vigile al Betis

El CEO del Real Betis, Ramón Alarcón, deslizó hace un mes que seguramente Pellegrini apueste por alinear a canteranos y suplentes si ya está sentenciada la quinta plaza cuando reciban en La Cartuja a equipos como el Elche o el Levante. LaLiga, a instancias del Sevilla FC, vigilará que todo transcurra sin cosas raras. "Con todo mi respeto, porque entiendo la pregunta, yo es que sólo tengo el foco en el partido del Espanyol y no me saca nada de ese foco. O sea, no tengo nada que decir. Respondo de todo lo que queráis de fútbol, del Espanyol y de nosotros, pero de todo lo demás no voy a dar ninguna opinión", ha espetado García Plaza este viernes.

Tras la victoria del Levante UD contra el CA Osasuna (3-2), el Sevilla FC saltará al campo sabiendo lo que ha pasado en otro duelo directo que se juega justo antes y en el que el Elche CF recibe al Deportivo Alavés, que marca la zona de descenso al inicio de la jornada 35.

"A esa hora es complicado que lo vea. Estaremos ya prácticamente metidos en nuestro partido, teniendo en cuenta que llegamos aquí una hora y media antes. Nos irán diciendo el resultado, como es normal, porque es importante lo que pase. Si gana el Elche, si gana el Alavés... No sé qué es peor. Mientras tú ganes, a uno le recortas; si empatan le recortas a los dos. No hay nada más", ha analizado el técnico blanquirrojo.