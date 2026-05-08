La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado, 9 de mayo de 2026

La jornada 35 de LaLiga EA Sports arrancó este viernes con una victoria del Levante y sigue este sábado con dos duelos directos en zona de descenso, entre ellos el Sevilla - Espanyol, y con otras dos citas trascendentales para esa quinta plaza con acceso a Champions

La portada de ESTADIO Deportivo para este sábado, día 9 de mayo de 2026, condensa en dos grandes bloques toda la emoción clasificatoria que se vivirá en la jornada 35 de LaLiga EA Sports. El Sevilla FC recibe al RCD Espanyol sabiendo que el Levante UD apretó aún más la cosa por abajo tras vencer este viernes a CA Osasuna y con un Elche CF - Deportivo Alavés para romper el hielo en la sesión sabatina, que se cerrará con la visita a la Real Sociedad de un Real Betis que este mismo fin de semana puede dejar sentenciado su pasaporte para la UEFA Champions League y que estará atento al choque entre el Atlético de Madrid y el RC Celta de Vigo.

Contigo, Sevilla FC

Sevilla FC - RCD Espanyol (Sánchez-Pizjuán; 16:15 horas). En el último entrenamiento, la afición nervionense montó un anticipo de la locura que se vivirá en la sobremesa de este sábado en ese "Manicomio de Nervión" que Luis García Plaza asegura que le pone "los pelos de punta". La hinchada llenó las puertas del estadio para arengar a sus jugadores en la previa de otra final más por la permanencia ante un Espanyol que no ha conoce el triunfo en lo que va de 2026 y está a sólo tres puntos de la zona de descenso.

El Real Betis, en la frontera de la Champions

Real Sociedad - Real Betis (Reale Arena; 21:00 horas). El conjunto verdiblanco visita a un rival en zona continental que ya tiene una plaza asegurada en la próxima edición de la UEFA Europa League gracias a su condición de campeón de la Copa del Rey y que está ya a 10 puntos de ese quinto puesto que ya matemáticamente tiene valor de Champions League.

Los pupilos de Manuel Pellegrini -que respondió al recelo del Sevilla FC y al estado de Isco- esperan volver de San Sebastián con tres puntos que servirían para amarrar ya un billete para la máxima competición continental. Sobre todo, si además el Atlético de Madrid consigue derrotar al RC Celta de Vigo en el partido que se juega en el Estadio Metropolitano de la capital de España justo antes del Real Sociedad - Real Betis (a partir de las 18:30 horas).

La jornada 35 de LaLiga EA Sports arranca con victoria del Levante ante Osasuna

Levante UD 3-2 CA Osasuna. Un gol de Etta Eyong en el 90' culminó la remontada granota contra un rival que jugó en inferioridad numérica toda la segunda parte. Un autogol de Toljan en el 3' y un tanto de Budimir en el 11' parecían encarrilar el duelo para los rojillos, pero un fugaz doblete de Víctor García (35' y 37') puso el empate incluso antes de la expulsión de Sergio Herrera al filo del descanso. El tramo final fue de asedio granota y la postrera diana del camerunés sirve para gritarle al mundo que los valencianos no se rinden.