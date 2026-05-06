30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para este miércoles, 6 de mayo de 2026

El argentino Alexandro Bernabei podría desencadenar una pugna como la que ya se vivió por Amrabat

La portada de ESTADIO Deportivo para este miércoles, 6 de mayo de 2026

Betis y SEvilla, interesados en el mismo jugadorImago

Estadio DeportivoEstadio Deportivo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para este miércoles, 6 de mayo de 2026

DERBI POR UN LATERAL

Un emisario del Sevilla viaja a Brasil para seguir de cerca al argentino Alexandro Bernabei, que ha anotado tres goles en sus tres últimos partidos con el Internacional de Porto Alegre y que también ha sido vinculado al Betis

ALERTA CON MARIUS MARIN EN EL SEVILLA

"La lesión es más grave de lo que se esperaba", señalan a ED fuentes próximas al Pisa, club del que queda libre

NO PIERDE DE VISTA A SALINAS

El Betis sigue de cerca al central y lateral zurdo, que está cuajando una gran campaña en el Racing

EL ATLÉTICO, FUERA DE LA CHAMPIONS

Un gol de Saka al borde del descanso le sirve al Arsenal para ganar 1-0 y meterse en la gran final

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email