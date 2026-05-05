No pierde de vista a Jorge Salinas, aunque ya hay clubes que quieren pagar su cláusula

El central y lateral zurdo ha brindado siete asistencias en Segunda con el Racing, que pretende blindarle y que seguramente pueda hacerlo en caso de ascenso, aunque, por ahora, el internacional sub 19 cuesta cuatro millones

El Real Betis, como avanzó ESTADIO Deportivo en los últimos días de 2025, es uno de los muchos clubes que sigue de cerca a Jorge Salinas, prometedor zaguero del Racing de Santander que se está saliendo literalmente en la 25/26, con siete asistencia en 30 partidos oficiales, acumulando 2.377 minutos en su haber. Internacional sub 18 y sub 19 con la selección española, acaba de cumplir 19 años y tiene un valor de mercado, según la web especializada 'Transfermarkt', de cinco millones de euros, amén de un contrato hasta el 30 de junio de 2029 que en tierras cántabras quieren revisar al alza para blindarle, lo que le está costando.

Lateral izquierdo de origen y central zurdo de formación, posición esta última en la que ha jugado ya en los blanquinegros y donde parece afianzarse con la 'Rojita', su cláusula de rescisión está fijada en cuatro millones, por lo que la entidad de El Sardinero le ha propuesto una mejora salarial que se adapte a su nuevo rol y, de paso, una ampliación hasta 2030, con subida hasta los diez millones de su libertad unilateral. Un movimiento que la agencia de Salinas ha aparcado hasta el verano que viene y que sería más factible en caso de ascenso de una escuadra que ocupa actualmente el liderato de la Liga Hypermotion.

Según ha podido constatar este periódico, el nombre de Jorge Salinas sigue bien posicionado en la agenda de Manu Fajardo, pues la hoja de ruta pasa por contar con un carrilero más curtido y otro más joven con vistas a una futura revalorización en forma de plusvalía. De todas formas, con un precio de saldo, hay varios clubes españoles de primer nivel y alguno europeo también de renombre que han sondeado tanto al entorno del futbolista como al club del afamado barrio costero, sin descartar un uso de la cláusula para el cambio de aires que, por el momento, no ha validado el gran interesado, que desea tener las llaves de su futuro.

Jorge Salinas, una realidad en blanquinegro

Cuarto jugador sub 21 con más minutos esta campaña en Segunda división, defensa más dadivoso de la competición (siete asistencias) y noveno en duelos totales ganados (171), el Racing espera que Salinas y sus asesores respondan a la confianza mostrada afianzando su permanencia en tierras santanderinas. Formando en el Monte y el Marina Sport, llegó al infantil b blanquinegro procedente del Bansander. Descolló en cadetes y ha sido indiscutible desde juveniles, pasó fugazmente por el primer filial, el Rayo Cantabria, jugando tres partidos con los mayores en la 24/25 antes de subir de estatus y convertirse en un fijo para José Alberto López.

Se viene una revolución total en La Cartuja: sin Ricardo Rodríguez... ¿ni Junior?

El fin de contrato de Ricardo Rodríguez (que no tiene ni tendrá, salvo sorpresa mayúscula, oferta de renovación) y el bajo rendimiento de Junior Firpo, el gran parte por culpa de las lesiones musculares, propician que el Real Betis peine el mercado de laterales zurdos en busca de uno o dos efectivos con vistas al próximo ejercicio. Su perfil y caché dependerán en gran parte de la consumación de la sexta clasificación consecutiva para competiciones continentales a las órdenes de Manuel Pellegrini, así como del nombre de la misma (Conference League, Europa League o Champions League).