Jorge Salinas, un clon de Valentín Gómez que gusta mucho en La Cartuja

Compañero de Corralejo y Morante en la sub 19, donde ejerce de central zurdo, es indiscutible a sus 18 años en el líder de Segunda como lateral izquierdo

Mide 1,83, apenas dos centímetros más que Valentín Gómez, y, como el hispano-argentino del Real Betis, juega indistintamente de lateral y central zurdo. Su gran salida de balón y su aún mejor detente vertical le permiten adaptarse a ambas demarcaciones, todo un lujo en el fútbol actual. Además, a sus 18 años, es indiscutible en el Real Racing Club, a la sazón líder y campeón de invierno en Segunda división. Se llama Jorge Salinas y, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, ocupa un lugar preferente en la nómina de jugadores que siguen de cerca Manu Fajardo y su equipo de colaboradores para los próximos mercados. Con el de San Miguel siendo tentado ya tras descollar en La Cartuja, Natan de Souza acumulando pretendientes por su regularidad y dibujando en el horizonte una gran venta en cuanto todo cuadre a las partes y Ricardo Rodríguez otra ventana más en la rampa de salida (para llegar rodado al Mundial de 2026 y ser sustituido permitir que se eleve el nivel en su zona), el santanderino es un nombre subrayado en la agenda de los técnicos heliopolitanos.

Una cláusula de rescisión tentadora

Autor de cuatro asistencias en 14 partidos oficiales con el Racing de Santander, donde acumula 1.130 minutos esta campaña, Jorge Salinas tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029, después de ser renovado la primavera pasada cuando aún pertenecía al filial, el Rayo Cantabria. Sin embargo, su cláusula de rescisión, al menos con el primer equipo verdinegro en Segunda división, es de solamente cuatro millones de euros, una cifra tentadora y que se convierte en una ganga a tenor de su progresión. De hecho, varios clubes de la elite nacional e internacional están dispuestos a pagarla, si bien por ahora el compañero de José Antonio Morante e Iván Corralejo en la selección española sub 19, donde ha actuado como central por cierto en sus dos encuentros hasta la fecha (igual que este mismo curso en la Copa del Rey con los cántabros ante la SD Ponferradina), ha frenado cualquier movimiento.

Dos sustos importantes en este trimestre

Al menos, el canterano racinguista ha esquivado por dos veces lo que parecían sendas lesiones graves, por lo que está disponible para emigrar si fuera pertinente. Así, el pasado 12 de octubre, chocó con el portero del Sporting de Gijón, Rubén Yáñez, y sufrió una lesión ósea en la rama mandibular izquierda y la pérdida de varios dientes, lo que le tuvo casi mes y medio K.O., aunque la cosa no pasó a mayores. En el último partido de 2025 ante la SD Huesca, se retiró cojeando a los 36 minutos, si bien todo hace indicar que no sufre una dolencia grave en su rodilla izquierda, sino solamente una contusión, por lo que debe estar disponible a la vuelta del parón navideño.

El 31 de agosto rechazó una oferta de Arabia Saudí que le solucionaba la vida

Tal es la proyección de Jorge Salinas que el Observatorio del Fútbol CIES lo incluye entre los diez mejores talentos menores de 20 años que no juegan en las cinco grandes Ligas europeas (considerando entre ellas sólo a Primera división, no Segunda). De esta forma, según desveló este verano su propio agente, Jesús Merino (SEG), en la Cadena Ser, un club de Arabia Saudí se ofreció a llevárselo con sólo cuatro partidos de experiencia en el primer equipo del Racing: "El 31 de agosto nos llegó una propuesta de un equipo árabe que estaba dispuesto a pagar la cláusula de Jorge y le ponía él un contrato que no sólo le solucionaba la vida, sino a alguna generación posterior. Tuvimos que trasladar la oferta tanto a él como a su familia; hubo un momento de nerviosismo, pero nuestra hoja de ruta era que continuase aquí (...) Salinas está en el equipo de su vida y lo que más le interesa ahora mismo es ayudar a que el Racing suba a Primera división estando él en la plantilla (...) Estamos hablando de que tenía una oferta 30 veces superior a lo que cobra aquí; no el doble, el triple o 10 veces más, sino 30, pero tomó una decisión con el corazón".