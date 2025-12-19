El Betis emite un parte médico de los lesionados Diego Llorente, Marc Roca y Junior Firpo

El centrocampista catalán es la cara de una moneda en la que el lateral hispano-dominicano y el central madrileño ponen la cruz; aunque la peor noticia del parte médico la protagoniza Isco Alarcón, que todavía tardará bastante en volver

El Real Betis ha amanecido este viernes con la buena noticia de su clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey, gracias a su victoria ante el Real Murcia por 0-2, triunfo que además le permitirá cerrar el 2025 invicto en todas sus salidas de esta 25/26 entre las tres competiciones y con sólo cuatro derrotas de 30 a domicilio en todo el año natural (15 victorias y 11 empates). Desde ese prisma positivo ha comenzado a pensar en el último duelo liguero previo al parón navideño, el domingo en La Cartuja ante el Getafe CF, choque que Manuel Pellegrini ha comenzado a preparar con siete bajas: las tres de los internacionales convocados para la Copa de África y las de los lesionados Diego Llorente, Marc Roca, Junior Firpo y un Isco Alarcón que ha protagonizado la peor noticia del día.

Marc Roca llega al Betis - Getafe; Diego Llorente y Junior Firpo no volverán hasta 2026

La baja del malagueño se prolongará varios meses, en un anuncio que ha aguado el ambiente festivo en el Betis y que ha sido explicado con todo lujo de detalles por el jefe de los servicios médicos del club verdiblanco, José Manuel Álvarez. El doctor del Betis, además, ha actualizado el parte con el estado físico de los otros tres futbolistas que se encuentran en la enfermería. Junior Firpo y Diego Llorente no podrán estar a disposición de Pellegrini para el último encuentro de este 2025 que le ha coronado como el cuarto equipo europeo que menos derrotas ha concedido entre enero y diciembre; pero, en principio, Marc Roca sí estará ante el Getafe CF tras caerse de la lista de convocados para el duelo copero en Murcia.

"Bueno, de momento, además de con Isco, estamos trabajando con Junior, que tiene una pequeña lesión muscular (en los isquiotibiales) y con Diego Llorente (notó un pinchazo en el aductor en la visita liguera al Rayo). Los dos están evolucionando bien en sus respectivos procesos de recuperación y esperemos que de forma progresiva, después de las vacaciones de Navidad, se vayan incorporando con el grupo", ha explicado José Manuel Álvarez en declaraciones difundidas por los canales oficial del Real Betis. "Luego, también tenemos a Marc Roca con una contusión en el hombro; pero no creo que tengamos problemas para este último partido de temporada".

Amrabat no llega para el debut de Marruecos en la Copa de África

A ellos cabe añadir a Sofyan Amrabat, quien sigue trabajando de manera individual por la fuerte contusión tibial que sufrió en la acción en la que también se lesionó Isco Alarcón y se perderá el debut de la selección de Marruecos en la Copa de África, este domingo ante Comoras, en el partido inaugural de un torneo que se extenderá hasta el 18 de enero. Su compatriota Ez Abde y el congoleño Cédric Bakambu están entre los representantes del Betis en este campeonato continental.