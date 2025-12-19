El Betis explica que la lesión de Isco Alarcón es más seria de lo previsto: "Este proceso será lento"

El jefe de los servicios médicos del club verdiblanco ha detallado la fuerte contusión que Isco sufrió en aquel desafortunado choque con Sofyan Amrabat y que le mantendrá de baja durante un mínimo de dos meses. "Fue tan fuerte que le hizo una brecha, le rompió la piel y la contusión fue tan fuerte, que afectó a los músculos flexo-extensores del tobillo"

No se puede tener peor suerte. El Real Betis ha confirmado este viernes devastadoras noticias sobre el estado físico de Isco Alarcón. El club ha actualizado el parte médico del capitán y máxima estrella del conjunto verdiblanco, quien finalmente sufre una dolencia mucho más grave que esa 'simple' brecha de siete puntos y del fuerte traumatismo tibial con el que fue diagnosticado tras tener que retirarse nada más arrancar el duelo ante el FC Utrecht, como ya se podía intuir viendo el retraso 'sine die' de su reaparición en los entrenamientos desde aquel desafortunado choque con Sofyan Amrabat que ha impedido jugar a ambos desde el pasado 27 de noviembre.

Como mínimo, Isco tendrá que estar parado varios meses. Así lo ha confirmado el doctor José Manuel Álvarez, en unas declaraciones compartidas por los medios de comunicación del Real Betis en las que habla de la situación que se han encontrado a la hora de iniciar una recuperación que ha revelado complicaciones extra que le generan mucho dolor y una inflamación que le incapacita, incluso, para empezar a ejercitarse. Deberá seguir un tratamiento conservador, más lento, y hasta dentro de dos semanas no volverán a evaluar la hoja de ruta antes incluso de poder empezar a hablar del inicio de la fase de recuperación. Para entonces, ya estará rondando los dos meses de lesión y aún estará, más o menos, en la mitad del proceso.

La lesión de Isco Alarcón explicada por José Manuel Álvarez, doctor del Betis: "Tiene rota la piel"

"Bueno, hay que explicar un poco la lesión de Isco porque no sólo se queda en una simple herida. Es verdad que el impacto, la desafortunada jugada de Isco con Sofyan es una jugada que genera una alta intensidad en el impacto, hasta el punto que le rompe la piel. Es decir, hay una herida; pero esa herida es por un traumatismo, por una contusión de alta intensidad. En el caso de Sofían no provocó herida y si un fuerte hematoma. En el caso de Isco se abrió la piel y el fuerte golpe en la tibia hizo que su tobillo inmediatamente sufriese un mecanismo muy brusco de flexo-extensión que le ha provocado un daño en la articulación".

"Después del impacto, aparte de la herida de siete puntos que todo el mundo conoce, se genera un edema muy importante en toda la pierna que desciende hacia el tobillo y aparte se genera una pequeña lesión intra-articular en la zona del cartílago que es el que sufre. Y eso es lo que ocurrió en el caso de Isco y en lo que estamos ahora mismo. Una vez que hemos recuperado y la herida se ha resuelto, ya se le han retirado los puntos, que eso estamos hablando de 12-14 días y nos permite trabajar con el tobillo en sí, hemos podido trabajar en camilla pero no hemos podido trabajar aún en campo ni en gimnasio", añade el doctor del Betis.

"Lo que estamos haciendo, además de drenar todo ese edema que se ha generado, es trabajar sobre la movilidad de ese tobillo. Hemos detectado que esto le provoca dolor e inflamación cuando intenta correr, saltar o hacer impactos. Hemos valorado, junto con nuestro equipo de traumatología y con otros compañeros, las posibilidades terapéuticas y hemos decidido, junto con el jugador, iniciar una serie de infiltraciones con factores de crecimiento, con los conocidos plasma rico en plaquetas, y hemos empezado con este proceso que es más lento de lo que podíamos esperar porque no estamos hablando de una herida y que en un par de semanas reevaluaremos nuevamente y tomaremos decisiones según la evolución".