A este Betis ya sólo le queda la Champions: Pellegrini también consigue el cromo de 'Rey de Copas' verdiblanco

El chileno vuelve a hacer historia: ya es el técnico verdiblanco más ganador en cuatro competiciones diferentes y despedirá 2025 con el Betis situado en el 'Top 6' de LaLiga EA Sports, en los octavos de final de la Copa del Rey y clasificado ya para la siguiente ronda de la UEFA Europa League. Desde su llegada ha superado el 75 por ciento de las eliminatorias afrontadas

La clasificación para la UEFA Champions League, que sería la segunda en la historia del Real Betis, ya es el único reto que le queda por cumplir a Manuel Pellegrini en este brillante ciclo de seis temporadas como entrenador del conjunto verdiblanco. No será nada sencillo, pues a pesar de que en esta 25/26 está perdiendo menos que nunca, también ha ganado menos que en años anteriores y eso le dibuja una estimación con la segunda puntuación más baja desde la llegada del chileno en el verano de 2020. A día de hoy (sexto con 25) ya está a nueve puntos del Atlético de Madrid (cuarto con 34) y a 10 de distancia sobre el Villarreal CF (tercero con 35), con un partido menos que los colchoneros pero con uno más que los amarillos, quienes además sólo tendrán que centrarse en LaLiga a partir de 2026, pues han sido eliminados ya en competición europea y en la Copa del Rey.

Manuel Pellegrini también es ya el mejor técnico de la historia del Betis en la Copa del Rey

Esas cuentas son las que separan a Pellegrini de completar un brillante album en el que este pasado jueves colocó otro glamuroso cromo, el que le corona también como 'Rey de Copas' en la historia del Real Betis. El entrenador santiaguino ya figuraba como el entrenador bético con más victorias en LaLiga (89 de 206, un 43%), de la UEFA Europa League (16 de 30, el 53%) y por supuesto en la Conference League (9 de 19, un 47%), ya que el club sólo lo ha jugado con él.

Desde este pasado 18 de diciembre, tras el 0-2 cosechado en el Estadio Enrique Roca ante el Real Murcia en los dieciseisavos de final de la presente edición, también es el técnico verdiblanco que más triunfos ha celebrado en la Copa del Rey. "Manuel Pellegrini supera hoy a Lorenzo Serra Ferrer y ya es el entrenador con más victorias en Copa del Rey en toda la historia del Real Betis, con 19", destaca el dato aportado por Fran Martínez en su cuenta de estadísticas @LaLigaEnDirecto. El de Sa Pobla se quedó en 18 triunfos en 33 duelos coperos; por lo que además, el técnico andino ha logrado superarle con ocho encuentros menos.

Además, el veterano técnico andino también es el que más veces ha alcanzado la eliminatoria de octavos de final: cinco veces de seis, las mismas que el balear. La única vez que no fue capaz de meterse entre los 16 mejores equipos del 'Torneo del K.O.' fue en la temporada 23/24, cuando le ocurrió lo mismo que este curso a su eterno rival y fue apeado por el Deportivo Alavés tras caer por 1-0 en el vitoriano estadio de Mendizorroza.

En la 20/21, cayó en cuartos de final en la tanda de penaltis; en la 22/23, también fue eliminado en la tanda, pero esta vez en octavos; y en la pasada 24/25 se despidió también esa misma ronda. Entre medias, en la 21/22, Manuel Pellegrini se convirtió en el cuarto entrenador en llevar un título a las vitrinas del Betis, tras LaLiga conquistada por Patrick O'Conell en la 1934/1935 y las copas de Rafael Iriondo en la 1976/1977 y del propio Lorenzo Serra Ferrer en la 2004/2005.

Todos los resultados de Manuel Pellegrini en la Copa del Rey como técnico del Real Betis

17/12/2020 - 20/21 - Ronda 1 - UCAM Murcia 0-2 Betis 06/01/2021 - 20/21 - Ronda 2 - Mutilvera 1-3 Betis 17/01/2021 - 20/21 - 1/16 - Sporting Gijón 0-2 Betis 26/01/2021 - 20/21 - 1/8 - Betis 3-1 Real Sociedad 04/02/2021 - 20/21 - 1/4 - Betis 1-1 Athletic Club (2-4 en penaltis) 01/12/2021 - 21/22 - Ronda 1 - Alicante 0-4 Betis 16/12/2021 - 21/22 - Ronda 2 - Talavera 2 - 4 Betis 05/01/2022 - 21/22 - 1/16 - Valladolid 0-3 Betis 15/01/2022 - 21/22 - 1/8 - Betis 2-1 Sevilla 03/02/2022 - 21/22 - 1/4 - Real Sociedad 0-4 Betis 09/02/2022 - 21/22 - Semifinal (ida) - Rayo 1-2 Betis 03/03/2022 - 21/22 - Semifinal (vuelta) - Betis 1-1 Rayo 23/04/2022 - 21/22 - Final - Betis 1-1 Valencia 05/01/2023 - 22/23 - 1/16 - Ibiza 1-4 Betis 18/01/2023 - 22/23 - 1/8 - Betis 2-2 Osasuna (2-4 en penaltis) 01/11/2023 - 23/24 - Ronda 1 - Hernán Cortés 1-12 Betis 06/12/2023 - 23/24 - Ronda 2 - Villanovense 1-2 Betis 06/01/2024 - 23/24 - 1/16 - Alavés 1-0 Betis 31/10/2024 - 24/25 - Ronda 1 - Gévora 1-6 Betis 04/12/2024 - 24/25 - Ronda 2 - Sant Andreu 1-3 Betis 04/01/2025 - 24/25 - 1/16 - Huesca 0-1 Betis 15/01/2025 - 24/25 - 1/8 - Barcelona 5-1 Betis 30/10/2025 - 25/26 - Ronda 1 - Palma del Río 1-7 Betis 03/12/2025 - 25/26 - Ronda 2 - Torrent 1-4 Betis 17/12/2025 - 25/26 - 1/16 - Murcia 0-2 Betis

El Betis de Pellegrini ha superado 26 de sus 35 eliminatorias entre Copa del Rey, Supercopa de España, Europa League y Conference

En las cinco temporadas anteriores y en lo que lleva transcurrida de esta sexta campaña como técnico del Betis, Manuel Pellegrini ha demostrado que además de manejar la regularidad en LaLiga, también compite como nadie en los cara a cara. No en vano, con la mencionada ronda copera superada ante el Murcia ha superado 26 de las 35 eliminatorias disputadas entre todas las competiciones. Eso supone un altísimo índice de éxito del 74,3 por ciento.

No obstante, además ha vendido muy caras sus nueve eliminaciones: en tres ocasiones fue apeado en la tanda de penaltis; por Athletic y Osasuna, en Copa del Rey, y por el Barça en la Supercopa de España (2023); otra vez perdió en el último minuto de la prórroga, ante el Eintracht Frankfurt en la Europa League; y sólo fue derrotado cinco veces en el tiempo reglamentario, por el Manchester United (Europa League), el Dinamo de Zagreb y el Chelsea (primera final europea del Betis en su historia) en la Conference League y de nuevo por el Barça en la pasada edición de la Copa.