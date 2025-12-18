Pellegrini, contento con el despertar a tiempo: "En la segunda parte tuvimos el balón y cambió todo"

El míster verdiblanco admite que, en el primer tiempo, el juego estuvo "dividido", felicitando a su anfitrión por tener "personalidad" y ponérselo difícil

Hizo caso el equipo a su entrenador, Manuel Pellegrini, que avisaba en la víspera de que había que desatender la diferencia de dos categorías para saltar al Enrique Roca de Murcia con "intensidad y concentración", habida cuenta de que ganar la Copa del Rey como en la 21/22, además de nuevo en La Cartuja como entonces (ahora ya la casa del Real Betis), sería "otro camino distinto hacia Europa y la disputa de otro título, la Supercopa de España". Quedan cinco pasos todavía (octavos y cuartos a partido único, semifinales a doble vuelta y final) y, a tenor de las muchas sorpresas y sustos que se están produciendo, no deben confiarse los teóricos favoritos aunque sigan en liza, por ahora, cinco de Segunda división, aunque el chileno se quedaba en la sala de prensa de la Nueva Condomina con seguir "vigentes en las tres competiciones" en las que empezó el curso 25/26.

"No se pueden separar la identidad, la mecánica de juego para sentir el partido, de los resultados, necesarios para ser competitivos. Tratamos de tener una idea futbolística, que desarrollamos mejor o peor según el día. En esta sexta temporada, seguimos intentando mejorar una línea de juego que aún ambicionamos que sea superior", explicaba el de Santiago, cuya clave coincide con la de cualquiera que viera la cita ante los pimentoneros: "En el primer tiempo el balón estuvo muy dividido. Lo tuvimos poco y, cuando ocurría, lo perdíamos muy fácilmente. El Murcia es un equipo que juega bien con el balón en los pies. Tuvo un par de llegadas peligrosas, pero en la segunda lo tuvimos nosotros y cambió totalmente el partido". El ex de City o Madrid, entre otros, tuvo palabras de elogio hacia su anfitrión, amén de analizar otros aspectos de actualidad.

Sin sorpresas

"Me esperaba un partido difícil, porque había visto varios de ellos de esta última etapa, con cuatro triunfos seguidos a pesar de esta última derrota. Felicito también al club, porque juntar 31.000 personas siendo de esta categoría es difícil. Son un equipo que trata de jugar bien al fútbol, lo que también es un mérito deportivo, aparte del de hinchada. Presuponíamos que sería así. Tuvo mucha personalidad para ir a por el partido. Ves a otros equipos de inferior categoría que, cuando juegan contra nosotros, cambian absolutamente su filosofía, se meten atrás en busca del balón largo y la contra. Pero el Murcia fue fiel y leal a su manera de sentir el fútbol, apretando arriba y con mucha salida de balón desde su área".

Cambio de chip

"Veníamos con la intención de seguir en la Copa del Rey y, por suerte, lo conseguimos. Desde mañana afrontaremos el encuentro ante el Getafe CF para posicionarnos de nuevo en pos de Europa. Hay que saber separar los partidos para seguir vivos en las tres competiciones. Eso es lo que más valoro en esta primera etapa del año; seguimos vigentes en las tres. Me voy tranquilo y contento, porque, sin hacer un buen primer tiempo, supimos arreglarlo en el segundo, tras unas semanas jugando jueves-domingo-jueves".

Pedro León

"No, él no coincidió conmigo; llegó un año después de yo marcharme (del Real Madrid). Pero lo felicito por seguir en activo con su edad y con tanta vigencia".

Regalo navideño y futuro en Chile

"Al Betis le regalaría los próximos tres puntos ante el Getafe. El fútbol sigue siendo presente; a Chile le deseo siempre lo mejor en todos los sentidos; ojalá se pueda reordenar la actividad".