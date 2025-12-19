Adrián San Miguel, el salvador del Real Betis en Murcia, se reivindica ante las críticas: "Para eso está el portero también"

El canterano verdiblanco se reivindica con un extraordinario rendimiento en Murcia, mostrando que aún le queda cuerda para rato a pesar de haber sido relegado a un papel más secundario

El Real Betis ha conseguido algo que muchos equipos de Primera no han logrado en esta primera ronda de la competición del K.O, como es el pasar a octavos de final de la Copa del Rey. La entidad del rival tampoco es que antojase, en principio, muchos problemas. Los goles de Cucho Hernández y de Piñeiro en propia puerta así lo corroboraron, aunque el Real Murcia tuvo las suyas en la primera parte. En el tramo final, donde los roles ofensivos parecieron haberse cambiado, tuvo que sobresalir la figura de Adrián San Miguel para salvar al equipo bético.

El canterano, una vez más, se reivindica en su competición este año. Muchos son los aficionados que critican su rendimiento, con el recuerdo aún de la final de la Conference League en la que Adrián no tuvo su mejor noche. A pesar de eso, el portero sigue demostrando que aún le queda cuerda para rato y, desde un papel casi terciario, sigue siendo uno de los cimientos defensivos de este Real Betis.

"Habiendo visto los resultados que sucedieron ayer con otros primeras, hoy también el Getafe CF, no era nada fácil. El equipo supo sufrir los momentos en los que el Real Murcia apretó, pero en la segunda parte controlamos bastante bien el partido. A octavos y seguimos", declaró el guardameta. Es cierto que, en parte, gran mérito del electrónico está en sus paradas, con una doble intervención cuando agonizaba la primera mitad que pudo haber puesto muchos problemas.

Sobre su rendimiento personal, quiso exaltar su contribución al partido. "Cuando el portero y el equipo mantienen la puerta cero, siempre es importante, porque con un gol te haces con el partido. Ha sucedido así, teníamos un gol que hicimos de penalti y teníamos que mantenerlo. Ellos han tenido un par de ocasiones en la primera parte pero, para eso está el portero también. Para ayudar al equipo y eso es lo que intento hacer cada vez que me visto la camiseta verdiblanca", respondió en este sentido.

Ahora queda cerrar el año, con el Getafe CF en casa, un duelo especial que servirá para cerrar el año y donde se volverá a vivir una gran estampa como es esa lluvia de peluches. "Tenemos que terminar el 2025 de la mejor manera posible, y la mejor manera es ganando en casa con nuestra afición. Un partido muy especial, se acerca la Navidad y ojalá le podamos brindar a nuestra afición un buen partido y ganar esos tres puntos en casa, que son primordiales", finalizó.