Puntos uno por uno del Real Betis frente al Real Murcia: Una vez más, la labor de Cucho es incuestionable

Cucho Hernández y un gol en propia puerta de Piñeiro han sido los necesarios para que el Real Betis consiguiese el pase a octavos de final; así lo vivimos y contamos en directo

La Copa del Rey suele ser traicionera. Ya lo ha vivido el Sevilla FC, pero el Real Betis no ha seguido el mismo camino. El equipo de Manuel Pellegrini ha conseguido la victoria en la Nueva Condomina por dos goles a cero gracias al tanto de penalti de Cucho Hernández y al tanto en propia de Piñeiro. No se puede decir que los béticos no hayan tenido que sudar para lograr la victoria, ya que los murcianos llegaron a tener un tramo final de primera parte con varias ocasiones que pudieron haber provocado el empate.

Esa férrea resistencia, con un Adrián como principal sostén del castillo, los béticos pudieron contener los segundos cuarenta y cinco minutos. Una gran carrera de Aitor Ruibal, con algo de fortuna, sirvió para poner el gol definitivo y poder conseguir el pase a la siguiente ronda.

Las notas verdiblancas frente al Real Murcia

- Adrián: 9

El portero se ha reivindicado ante las críticas y ha sido uno de los salvadores del equipo verdiblanco. Gran mérito del pase recae en sus manos, ya que tuvo los reflejos suficientes para poder detener una doble cometida a bocajarro que pudo haber supuesto el empate. Esta es su competici��n, y lo ha demostrado con creces.

- Ángel Ortiz: 7

El lateral fue una de las principales armas ofensivas del equipo verdiblanco, mostrando una vez más su crecimiento con el pasar de los partidos. En esa pequeña sangría del final de la primera mitad, fue uno de los que la contuvo.

- Natan: 6

El brasileño se mostró correcto durante la primera mitad, con la contundencia que le caracteriza. A pesar de que, al final de la primera parte, los roles ofensivos parecieron haber rotado y era el Real Murcia el que cogía el timón, no tuvo problemas en poder atajar las ocasiones. Una protesta aireada con Munuera Montero puedo haber provocado un castigo grande, uno de los motivantes de su cambio.

- Bartra: 6

Cuando se valora a la zaga, se suelen poner valoraciones similares. Y, en la Nueva Condomina, no iba a ser menos. El central catalán se mostró seguro en ciertas intervenciones, evitando que fuesen a más las llegadas murcianas.

- Valentín Gómez: 6'5

El argentino vivió un cambio de posición durante el partido, ya que pasó de lateral a central en el descanso. En ambas facetas, se vio de nuevo un gran nivel del defensa. Además, para más inri, la solidez defensiva de la segunda mitad llegó con su incorporación a la zaga. Una muestra más de la adaptabilidad y del crecimiento del defensa.

- Deossa: 6'5

El cafetero mostró vislumbres que antojan que se aproxima el nivel que puede llegar, pero que sigue sin poder alcanzarlo. A pesar de que casi asiste en un córner que hubiese provocado el empate rival, ya se pueden empezar a ver atisbos.

- Altimira: 7

El centrocampista catalán sigue dando muestras de que, con minutos, es una pieza vital en el centro del campo. Gran partido de nuevo del catalán, que fue capaz de medir los momentos y parte de la creación del juego pasó por sus botas. Cada vez que tiene la oportunidad, se reivindica.

- Riquelme: 5

El canterano del Atlético de Madrid ha roto la racha de los partidos entre semana con un encuentro totalmente frío, donde apenas propuso en el último tercio del campo. Algo habitual en lo que se estaba viendo al principio de año.

- Cucho Hernández: 8

El delantero que hace de todo. Esa es la mejor definición que existe para el cafetero, que es el que mueve las piezas ofensivas de este Betis y el que más propone. Si a esto le sumas el gol, de un penalti provocado por él, todo se eleva al cuadrado. Cuando Cucho está en el once, el espectáculo es casi seguro.

- Pablo García: 5

El canterano lo intenta y es uno de los que más propone. Pero, cuando llegan los metros finales, todo parece nublarse. Decisiones erróneas han acabado con ocasiones importantes para el Real Betis e, incluso, han propiciado algunas murcianas. Ese puesto de extremo, un sitio donde no reluce, también es un factor a tener en cuenta.

- Chimy Ávila: 6

El delantero argentino, que contó con la titularidad, tuvo algún intento aunque con no mucho peligro. Con una más que posible salida en el mercado de invierno, estas oportunidades son claves para que aparezcan destinos.

- Manuel Pellegrini: 6

Por dejar una nota negativa a Pellegrini, es el no ver que Pablo García no funciona en el extremo. Por el resto, las rotaciones muestran que el Betis tiene muchas alternativas.

- Pablo Fornals: 6'5

El centrocampista, con su salida, provocó un aumento ofensivo y hundió al Real Murcia en su área. Cuando salen, pasan cosas. Y esto volvió a ocurrir en Murcia.

- Ricardo Rodríguez: 6'5

El suizo sigue demostrando que es una pieza muy válida para Manuel Pellegrini y, en ese carril izquierdo, supo acometer cualquier tipo de acometida y volvió a mostrarse férreo.

- Antony: 6

El brasileño, en su salida, intentó varias acometidas que crearon mucho peligro. Incluso, por muy poco, pudo haberse ido con una asistencia al Cucho.

- Ruibal: 7

Con Cucho y Aitor, se podría repetir la definición. Gran carrera en los minutos finales que ha permitido, con algo de fortuna, que pudiese conseguir el dos a cero definitivo.

- Lo Celso: SC