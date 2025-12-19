El frente 'cafetero' se apunta a más 'tazas': "Cada jugador tiene esa ilusión... qué linda oportunidad es"

El 'Cucho' Hernández admite el deseo de títulos, aunque pide ir paso a paso, mientras que Deossa celebra "un gran paso" que espera repetir hasta la final

"Era importantísimo ganar hoy. La verdad es que, viendo lo sucedido estos días en esta competición, sabíamos la seriedad que teníamos que tener para pasar de ronda. Así que yo creo que el equipo hizo un juego muy serio, hizo lo que tenía que hacer y logramos la clasificación, que era lo más importante. Cada vez estamos más cerca. Obviamente, el objetivo del club es en cada competición hacerlo lo mejor posible y llegar lo más lejos que podamos hacerlo. Y la Copa del Rey es una de ellas", confesaba en los medios oficiales del Real Betis el autor del 0-1 en la Nueva Condomina, un Juan Camilo Hernández que sueña con tocar plata: "Creo que cada jugador tiene esa ilusión bonita por dentro de poder ganar un campeonato con el Betis. Y qué linda oportunidad es esta Copa para poder lograrlo. Vamos paso a paso; queremos lograrlo y, nada, pensando partido a partido".

Son ya ocho goles y dos asistencias en 20 partidos para el de Pereira, que se estrenaba, también con minutos, en el torneo del K.O. cuando se fabricó un penalti que él mismo transformaba a la media hora: "Para eso estoy. Quisiera marcar todos los partidos, pero, por diferentes cosas, muchas veces no se da. Aparte de eso, creo que nunca negociaré el trabajo y nunca negociaré el esfuerzo para poder ayudar al equipo en otras facetas. Si está acompañado del gol, bienvenido sea siempre. Y, bueno, a seguir. Personalmente, estoy contento". Pero el calendario, pese a que se avecina ya el parón navideño, no da tregua todavía: "Ahora, a descansar, que a la vuelta de la esquina tenemos otro. Jugamos en casa. Somos un equipo preparado, con calidad para jugar cada tres días. Así que nada, a descansar esta noche. Mañana, a pensar ya en el Getafe CF. Y dar un regalo de Navidad a la afición del Betis ganando los tres puntos".

Nelson Deossa: "Ahora, el Getafe, un equipo fuerte también; habrá que hacerlo con responsabilidad"

El otro colombiano de la plantilla, Nelson Deossa, va cogiendo ritmo y minutos, tanto por méritos propios como por las lesiones y ausencias, respectivamente, de Marc Roca y Sofyan Amrabat, este último a punto de regresar con Marruecos. "Sí, claro, contento; eso es lo que veníamos a buscar, la clasificación, y, bueno, gracias a Dios, se nos dio hoy el resultado. Siempre es bueno avanzar en las competiciones en que estamos, y dimos un gran paso que esperamos poder mantener para llegar a la final", explicaba en la zona mixta del Enrique Roca, donde no se pone techo: "La verdad es que estoy muy contento de poder aportar lo mejor al equipo; ésa es la idea, siempre ir mejorando partido tras partido. Agradecido también con el míster por la oportunidad y el respaldo de los compañeros".

El domingo, en el Estadio de La Cartuja, toca rematar la faena, haciendo bueno el empate del lunes en Vallecas ante un teórico competidor por los puestos europeos: "Nos vamos a enfrentar al Getafe CF, un equipo fuerte también. Habrá que hacerlo de la mejor manera, con la mayor responsabilidad para llevarnos esos tres puntos y poder irnos a un descanso, la verdad que con la satisfacción de haberlo hecho de la mejor manera".