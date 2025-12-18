Murcia 0-2 Betis: Pega, sufre, templa y manda

El 'Cucho' fabrica el desatasco y ayuda a Adrián a sostener antes del descanso un triunfo forjado luego a base de oficio, control y algo de fortuna; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

El Real Betis sigue intratable a domicilio y, con un trabajado triunfo ante el Real Murcia (0-2), estará en el bombo de los octavos de final de la Copa del Rey. No fue una de las muchas sorpresas de esta ronda el conjunto heliopolitano, que se adelantó en el minuto 30 por medio de Juan Camilo Hernández, supo sufrir y aguantar hasta el descanso gracias a un inconmensurable Adrián San Miguel, templó luego sus nervios en la reanudación y ajustició a la contra (gracias a un autogol forzado por Aitor Ruibal) en un duelo poco vistoso, sin alardes, pero efectivo. Pocas llamadas a la puerta del de Santiago por parte de una 'unidad B' que, exceptuando quizás a Ángel Ortiz, no discute el reparto de minutos obrado por el entrenador, que recurrió a gran parte de sus titulares a tres días de cerrar 2025 ante el Getafe CF en LaLiga con el objetivo de afianzar su sexta plaza.

El primer tiempo fue intenso y con inesperadas alternativas, hasta el punto de que el ligero dominio en la posesión de los verdiblancos no correspondía a las sensaciones sobre el césped de un atiborrado Enrique Roca. Se marchó ganando por la mínima el cuadro visitante, merced al penalti que forzó y convirtió el 'Cucho' Hernández al filo de la media hora, pero, salvo un disparo de Nelson Deossa casi con el tiempo cumplido que se envenenó al rebotar en el talón de Alberto González para merodear la escuadra, poco más asustaron los de Manuel Pellegrini, salvados bajo palos una vez por el ariete ex de Columbus Crew a remate de Jorge Sánchez y hasta tres por un inspirado Adrián San Miguel, firme para despejar los intentos del propio autor de la mano que penalizaba al anfitrión, así como de Antxon Jaso y David Flakus.

Tomó en el descanso cartas en el asunto el 'Ingeniero', recomponiendo su zaga y su parcela ancha con las entradas de los experimentados Ricardo Rodríguez (entró por el amonestado Natan de Souza para que Valentín Gómez pasara al eje) y Pablo Fornals (por Pablo García, relevado por fuera por el 'Chimy' Ávila). Tocaba frenar el ímpetu pimentonero con mayor control y, a ser posible, una rápida sentencia en forma de 0-2. Llegó claramente lo primero, pues el guion se tornó en monólogo de los heliopolitanos ante un cuadro grana replegado y cerrando filas. Había que tirar, por ende, de paciencia, erigiéndose Ángel Ortiz en un eficaz estilete por la derecha. Enseguida, el chileno le buscó ayuda con Antony Matheus dos Santos, aunque Adrián Colunga, con poco que perder, ordenó el toque a rebato de los suyos en pos de la épica.

Un par de contragolpes muy mal resueltos por el paulista perpetuaron la incertidumbre, al menos en el marcador, porque el cansancio hacía mella en las filas murcianas. Sólo necesitaba precisión en la suerte definitiva el conjunto de Manuel Pellegrini, que, sin embargo, se alió con la fortuna a falta de cinco minutos para dar carpetazo a la clasificación: se plantó solo Aitor Ruibal ante Diego Piñeiro, que le gana el mano a mano, aunque termina introduciendo el balón en su propia meta ante el despeje a la desesperada de Héctor Pérez sobre la línea. No hubo tiempo para más, con media sonrisa hispalense y una plena por el esfuerzo realizado por el 'gallito' de Primera RFEF.

Ficha técnica del Real Murcia - Real Betis de los 1/16 de la Copa del Rey

Real Murcia: Diego Piñeiro; Jorge Mier, Jorge Sánchez, Alberto González, Antxon Jaso (Héctor Pérez 55'), Cristo Romero; Pedro León (Zeka 55'), Sekou Djanbou (Antonio David 46'), Manu Lara (Isi Gómez 69'), Álvaro Bustos (Palmberg 69'); y David Flakus.

Real Betis: Adrián; Ortiz, Bartra, Natan (Ricardo Rodríguez 46'), Valentín Gómez; Altimira, Deossa; Pablo García (Fornals 46'), 'Chimy' Ávila (Antony 69'), Rodrigo Riquelme (Aitor Ruibal 78'); y 'Cucho' Hernández (Lo Celso 87').

Árbitro: Martínez Munuera (del colegio valenciano, aún sin VAR en esta fase). Roja directa al preparador de porteros verdiblanco, Toni Doblas (43'). Amarillas a los locales a, así como a los visitantes Natan, 'Cucho' Hernández, Deossa.

Goles: 0-1 (30') 'Cucho' Hernández, de penalti; 0-2 (85') Diego Piñeiro, en propia puerta.

Incidencias: Encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, disputado en un Estadio Enrique Roca de Murcia donde se colgó el cartel de 'no hay billetes', con 31.436 espectadores en las gradas (récord histórico en la Nueva Condomina) y una buena representación bética.