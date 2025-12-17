Matías Almeyda reprocha la falta de claridad en los últimos metros y remite a la realidad del Sevilla: "Hay que enfocarse en lo nuestro"

El técnico nervionense destacó que el equipo careció de clarividencia en los últimos metros y pidió enfocarse ya en el objetivo del Sevilla, a la par que se rindió a Oso

Matías Almeyda se mostró contrariado por la eliminación del Sevilla en la Copa del Rey al caer por 1-0 contra el Alavés por un penalti transformado por Carlos Vicente. En este sentido, aunque señaló que también tuvieron buenos momentos, reprochó la falta de claridad para resolver un duelo abocado a decantarse por detalles.

"Hemos hecho cosas buenas, pero faltaron otras. Fue un partido parejo y estas eliminatorias se deciden por detalles", señaló en primera instancia el argentino, que hizo hincapié en que faltó claridad en los últimos metros cuando el equipo más apretó en la primera parte y lamentó que en la segunda se bajó el rendimiento ante un Alavés más impetuoso.

Almeyda lamentó la falta de definición en los últimos metros

"Fuimos más claros en el primer tiempo que en el segundo y tuvimos nuestras opciones. En el segundo hubo esa última jugada en la que fuimos todos para arriba y pudo llegar el empate", apuntó Almeyda, que, por momentos, cree que desarrollaron un fútbol similar al que les dio la victoria contra el Oviedo.

"En la primera parte nos faltó claridad en los metros finales. Llegamos claros, con movimientos de un sector a otro y cosas parecidas al partido del otro día con diferentes jugadores. Esto iba de ganar para pasar y no ha sido así", apuntó el entrenador nervionense, que, cuestionado sobre la necesidad de limpiar ahora la mente de cara al choque contra el Real Madrid, el último del año, respondió que hay que ser realistas y centrarse en conseguir los objetivos en el torneo liguero.

Almeyda elogio a Oso: "Me gusta como se deja el alma"

"La mente hace rato que la venimos trabajando, desde el inicio. Hay que tener los pies sobre la tierra y enfocarnos en el torneo para encontrar lo que buscamos nosotros", aseveró Almeyda en los medios oficiales, para después ofrecer una rueda de prensa sorprendentemente corta. De hecho, solo le hicieron una cuestión y fue sobre el rendimiento de Oso sobre el césped de Mendizorroza. Almeyda se deshizo en piropos hacia el canterano, el mejor del Sevilla en la eliminación copera.

"Es un joven que viene creciendo, cumpliendo. Me gusta cómo deja el alma en cada balón, su interpretación. Jugó un gran partido y también nos motiva saber que tenemos uno de estos jóvenes que van saliendo con personalidad para jugar esta clase de partidos y se va afianzando cada vez más", explicó Almeyda, que criticó que no se le buscara más cuando realmente hacía falta: "Por ahí, en los momentos que teníamos que encontrarlo, lo encontrábamos poco, pero hacíamos daño".