Alavés 1-0 Sevilla: Batacazo en la Copa del Rey para recibir al 2026 con la agenda despejada de ilusiones

Un penalti de Andrés Castrín sobre Lucas Boyé transformado por Carlos Vicente cuesta la eliminación en dieciseisavos de final a un inofensivo Sevilla y da el pase a octavos al Aalvés, como premio a una segunda mitad en la que fue de menos a más topándose con un gran Vlachodimos

Alfon tiró en semifallo y Alexis Sánchez no pudo desviarla a portería en el quinto minuto del tiempo añadido y ahí se acabó la breve andadura del Sevilla FC en la Copa del Rey, eliminado en los dieciseisavos de final por el Deportivo Alavés, que ganó 1-0 con un tanto de penalti de Carlos Vicente. Podría decirse que el cuadro nervionense cae eliminado por ese error que tuvo Andrés Castrín al derribar en el área a Lucas Boyé; pero sería el análisis fácil.

El Sevilla FC se queda sin más competición que LaLiga en diciembre porque no tiene nada arriba y eso le impidió aprovechar sus mejores momentos. Con el paso de los minutos perdió la energía y, con ella, la capacidad de sorpresa. Los cambios de Almeyda para abrigar al equipo no fueron suficientes y los relevos ofensivos -lo poco que tenía- salieron ya demasiado tarde. Batacazo. Amarrar la permanencia lo antes posible, el único objetivo de aquí hasta el final de la temporada.

Oso está para ser titular en el Sevilla, con o sin bajas

No salió bien, pero Almeyda demostró que quería tomarse en serio esta Copa del Rey. No podía rotar mucho, pero lo hizo aún menos. Tiró de fijos como Vlachodimos, Alberto Flores deberá seguir esperando; Carmona, como central ante la falta de confianza en Cardoso o Ramón; Gudelj, fijo desde el regreso a defensa de cinco; Sow, pese a pedir el cambio ante el Oviedo; o Peque, que a día de hoy es indiscutible para el técnico del Sevilla FC. Camino de recibir el mismo rol van los canteranos Andrés Castrín (pese a su fallo fatal) y Oso, mejorando sin duda a lo que hay en sus puestos. Como Isaac Romero se queda casi sólo tras irse Akor Adams, los únicos refrescos fueron Juanlu, Joan Jordán y Manu Bueno.

La primera mitad tuvo mucho ritmo y dinamismo pero muy poca pólvora. En el 9', el Alavés la tuvo a la salida de un córner que encontró la volea de Youssef en la frontal para que se luciese Vlachodimos sacando una buena manopla. Los locales merodearon de manera esporádica pero fue su única ocasión. El Sevilla FC, muy sólido atrás pero con poco 'punch' arriba, comenzó intentándolo desde lejos por medio de zapatazos de Gudelj, Peque y Carmona.

No obstante, los mejores momentos y las acciones de mayor peligro nacieron siempre del ímpetu de Oso en sus internadas. Una de ellas la cabeceó arriba Isaac Romero, en otra desbordó hasta línea de fondo sin encontrar rematador en su 'pase de la muerte' y la mejor de todas fue un pase filtrado a la frontal para el disparo de Sow, que se topó con una salvadora estirada de Raúl Fernández al filo del descanso de un descanso al que se llegó con 0-0.

Vlachodimos y Carmona salvan al Sevilla de la salida en tromba del Alavés en la segunda parte

La segunda mitad arrancó como la primera, con Vlachodimos reivindicándose. Primero, con otra gran parada para desviar a córner un duro disparo desde la frontal de Aleñá y, acto seguido, siendo providencial al despejar con su cuerpo sobre la línea de gol un remate de Protesoni en ese mismo saque de esquina. El Alavés se había hecho con el mando y había conquistado un centro del campo en el que se agotaron las pilas a Jordán, Manu Bueno o Sow.

Así, pasaban más tiempo en campo del Sevilla FC, que daba un paso atrás y quedaba demasiado lejos como para poder sorprender en una contra. No fue casualidad que el primer movimiento de Almedya fuese meter a Batista Mendy y a Lucien Agoumé; pero el único que hacía méritos para el gol era el Alavés, cada vez más cerca del premio. Vlachodimos hizo un paradón al misil cruzado de Carlos Vicente y luego Carmona se lanzó con todo para taponar el chut a puerta vacía de Toni Martínez.

El único error de Castrín le cuesta la eliminación al Sevilla: penalti sobre Lucas Boyé y gol de Carlos Vicente

Un disparo escorado de Isaac en el 73', tras una galopada de Peque, fue la primera noticia ofensiva visitante en el segundo acto. Cuando el partido se coloca sobre el alambre, ante tanta falta de pegada, cualquier error resulta fatal. Así, el Sevilla FC iba a alargar su colección de fallos defensivos. Lo cometió un Andrés Castrín muy fiable hasta ese momento en el que no midió bien al salir a tapar a Lucas Boyé, se comió el amago y en su afán por meter el pie a la desesperada acabó derribando al argentino.

Carlos Vicente batió desde el punto de penalti a Vlachodimos, quien adivinó la dirección pero no logró alcanzar un balón que estiró las redes simbolizando la despedida de la Copa del Rey del conjunto nervionense. El sábado, visita al Real Madrid y, a partir de enero, ya sólo queda LaLiga en su camino para evitar otra temporada que se haga larga hasta causar hastío.

Ficha técnica del Alavés - Sevilla de Copa del Rey

1.- Deportivo Alavés: Raúl Fernández; Jonny Otto (Protesoni 23'), Tenaglia, Pacheco, Youssef (Víctor Parada 86'); Carlos Vicente, Antonio Blanco, Pablo Ibañez (Guevara 65'), Aleñá; Toni Martínez y Aitor Mañas (Lucas Boyé 65') (Guridi 86').

0.- Sevilla FC: Vlachodimos; Juanlu (Miguel Sierra 83'), Carmona, Gudelj, Castrín, Oso; Joan Jordán (Alfon 80'), Manu Bueno (Batista Mendy 68'), Sow (Agoumé 68'); Peque (Alexis Sánchez 80') e Isaac Romero.

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (Comité riojano). Amonestó a los visitantes Carmona y Castrín.

Goles: 1-0 (79') Carlos Vicente, de penalti.

Incidencias: encuentro correspondiente a la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, disputada a partido único en el Estadio de Mendizorroza de Vitoria (Álava).