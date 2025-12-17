Horario, canal y dónde ver en TV y online el Alavés - Sevilla de la Copa del Rey

El único duelo de dieciseisavos del torneo del K.O. entre dos clubes de Primera llega con dos precedentes favorables a los blanquirrojos

El único duelo entre clubes de Primera división de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey deparó un enfrentamiento a priori igualado entre Deportivo Alavés y Sevilla FC, una nueva prueba a domicilio en la competición del K.O. para los de Matías Almeyda, que buscarán dar continuidad al 4-0 frente al Real Oviedo en LaLiga contra un cuadro albiazul también en la zona media de la clasificación de la elite nacional, pero que solamente ha vencido en cinco de sus trece últimos duelos oficiales, dos de ellos coperos, aunque, para descarga de los del 'Chacho' Coudet, se han medido en esa secuencia con Real Madrid y FC Barcelona.

Alavés - Sevilla: los precedentes entre ambos

El cuadro nervionense, que se ha enfrentado en otras 40 ocasiones al alavesista en LaLiga, ha jugado tres encuentros coperos frente a los albiazules, clasificándose en ambos casos para la siguiente ronda. Ocurrió con el 0-1 de la 22/23 en Mendizorroza (entonces, octavos de final, también a una sola vuelta), con gol de Ivan Rakitic de cabeza a pase de Jesús Navas. Aquella edición caerían los blanquirrojos ante el CA Osasuna en la prórroga de los cuartos. Mucho mejor le fue en la eliminatoria al uso de la 38/39, con 6-5 en Nervión y un 1-1 en el segundo partido de un torneo ganado por el Sevilla FC.

El encuentro, todavía sin VAR, correrá a cargo del recién ascendido Miguel Sesma Espinosa. El colegiado riojano de 30 años sólo ha dirigido por ahora a los sevillistas en la reciente derrota por 2-1 en Cornellà-El Prat ante el RCD Espanyol en LaLiga (2-1), ignorando un claro penalti sobre Rubén Vargas y otro posible en la última acción por mano dentro del área de Fernando Calero. Por su parte, el de Logroño ha pitado dos veces a los vitorianos, con sendos triunfos: 2-1 en el torneo de la regularidad ante el Levante UD (2-1) y en Copa del Rey contra el Getxo (0-7).

Alavés - Sevilla: fecha y hora del partido de dieciseisavos de la Copa del Rey

El encuentro, correspondiente a los dieciseisavos de final (a partido único) de la Copa del Rey, se disputará este miércoles 17 de diciembre de 2025 a partir de las 21:00 horas. El pronóstico meteorológico a la hora del choque en tierras vitorianas es de cielos nubosos, con unos 8º de temperatura y pocas (6%) posibilidades de lluvia.

Alavés - Sevilla: canal y dónde ver en TV en directo

El duelo entre babazorros y blanquirrojos será retransmitido por Movistar Plus LaLiga 2 y podrá verse en directo en los diales de las dos plataformas que lo integran: la de Telefónica (57) y Orange TV (112).

Alavés - Sevilla: dónde seguir online en directo

