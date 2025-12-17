Valverde mantiene la duda en la portería del Athletic para la Copa del Rey

El técnico rojiblanco advierte del peligro del Ourense, rival de su equipo este jueves en O Couto, donde se encontrarán un césped en mal estado. Esa es otra de las dificultades de un torneo donde, en su opinión, "ningún equipo gana fácil" y está lleno de "sorpresas"

Tras caer en su visita al Celta de Vigo y desaprovechar una ocasión de oro para asaltar las plazas europeas, el Athletic Club cambia el chip para estrenarse en una Copa del Rey en que siempre despierta especial ilusión en Bilbao. Exento en las dos primeras eliminatorias al ser uno de los participantes en la Supercopa de España que disputará en enero, el conjunto rojiblanco tendrá como rival al sorprendente Ourense CF, de Primera RFEF, que ya ha dejado en la cuneta a Oviedo y Girona. Por ello, su entrenador, Ernesto Valverde, no se fía y pide máxima concentración de cara a un choque en el que, además, tendrán que hacer frente al mal estado del terreno de juego de O Couto, recalcando al respecto que sus jugadores se deberán "amoldar al césped que haya".

Pide máxima concentración

"La Copa es así, una caja de sorpresas. Puedes jugar en un césped de hierba artificial y en campo pequeño, como nosotros en Rubí hace un par de años, o en un campo que no esté bien. Esta es la cuestión de la Copa, a ver cuántos de Primera se van cayendo. La gente de fuera no sabe la dificultad que tienen. Es más, hay veces que incluso ni los jugadores lo saben. Solo se dan cuenta cuando empieza el partido y en ese momento es cuando ya estás perdido. Para darle la vuelta a una situación así luego hay que remar mucho y cuesta muchísimo. Así que hay que salir desde el inicio sabiendo lo que nos estamos jugando y sabiendo la dificultad que puede tener. Este tipo de partidos ni nosotros ni ningún equipo los gana fácil. Los gana, si los gana, con mucho trabajo", subrayó el técnico cacereño de prensa previa al encuentro.

Confianza en Álex Padilla

En cuanto a su equipo, el 'Txingurri' no desveló si mantendrá en la portería a Unai Simón, que lo ha jugado todo hasta ahora, o dará la primera oportunidad de la temporada a un Alex Padilla al que, no obstante, ve "preparado" para jugar. "Cuando el año pasado tuvo que jugar partidos comprometidos lo hizo bien y confiamos en él", apuntó el técnico, quien sí confirmó la baja de Robert Navarro, al que espera pronto de vuelta. De hecho, el extremo "va muy bien" en la recuperación de su esguince de tobillo y podría volver a estar disponible para el encuentro liguero del lunes frente al Espanyol.

Elogios al Ourense

Acerca de su rival, Valverde valoró al Ourense como un equipo que "juega bien, tiene calidad y fortaleza en los duelos" y que, después de "empezar mal la temporada desde el punto de vista de los resultados, lo ha enderezado aupado" por su trayectoria en la Copa del Rey, torneo del que ha apeado a Oviedo y Girona. "No han sido dos eliminatorias cerradas en las que ha tenido una oportunidad, han sido partidos abiertos. Tenemos que estar muy atentos porque están en un buen momento", advirtió el preparador rojiblanco, quien insistió en que "son partidos en los que tienes que sufrir", como les viene sucediendo al resto de equipos de Primera.

En este sentido, el extremeño añadió que para la cita de O Couto "no basta solo con la mentalización" porque el Ourense "tiene argumentos como para poder hacer daño". "Tiene buenos jugadores. Lo ha demostrado contra equipos de Primera y le tenemos que respetar. Luego la clave está en el juego, en el fútbol y, evidentemente, en adecuarte a la situación", concluyó.