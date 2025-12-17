El rompecabezas del Barcelona para dar forma al fichaje de Julián Álvarez

Los 500 millones de euros que marca la cláusula del argentino con el Atlético de Madrid dificultarían el interés azulgrana, que trata de convencerlo para que fuerce

El FC Barcelona ya trabaja en el próximo verano, teniendo su delantera como prioridad. Tras cuatro temporadas defendiendo la elástica azulgrana, Robert Lewandowski acaba contrato el próximo 30 de junio. Su continuidad no está descartada, aunque a sus 37 años se antoja complicada.

De ahí que la dirección deportiva del FC Barcelona lleve meses manejando su posible relevo. En ‘Can Barça’ confían en Ferran Torres, como destaca Sport, pero se rastrea otros delanteros que apuntalen el ataque culé.

Obviamente, el que más gusta es Erling Haaland, pero su elevado coste lo autodescarta para un Barcelona que no está en condiciones de forzar nada con el noruego, quien renovó con el Manchester City hasta 2034. Ahí es donde aparecen otros nombres que gustan mucho a Laporta y los suyos. Nos referimos a Kane y Julián Álvarez, quien sigue siendo uno de los preferidos, a pesar de que Laporta decidiera rebajar el suflé durante la comida de Navidad con la prensa.

Las condiciones para el fichaje de Julián Álvarez por el Barcelona

A sus 25 años, el argentino Julián Álvarez sería el refuerzo ideal para el Barça, que podría hacerle un contrato de larga duración cómodo de amortizar. Su principal inconveniente, sin embargo, está en el Atlético de Madrid, club al que pertenece el futbolista y cuyos nuevos accionistas, el fondo estadounidense Apollo Sports Capital, no están por la labor de un movimiento así.

Para acabar de darle forma a la complicada operación, lo primero que debería hacer el Barça es acabar de convencer al futbolista. Un Julián Álvarez que es un auténtico fan de su compatriota Leo Messi, por lo que vestir la misma camiseta que su ídolo sería un plus para él. También jugaría a favor del FC Barcelona que el Atlético de Madrid del Cholo Simeone acabe la temporada en blanco, lo que espolearía al futbolista a tratar de buscar un reto mayor en lo deportivo y en una liga como la española.

La cláusula de rescisión de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid

Los 500 millones de euros que marca la cláusula de rescisión de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid son un escollo importante, teniendo el delantero contrato hasta 2030.

De manera paralela, el FC Barcelona tiene que acabar de volver a la regla de 1:1 que ya tiene bastante encauzada, amén de incrementar los ingresos vía Camp Nou, pues para la 26/27 la capacidad del estadio será total, por encima de los 100.000 espectadores.

De conseguir convencer a Julián Álvarez para que fuerce la salida, el movimiento superaría los cien millones de euros. Para ello, el Barça tendría que realizar también la venta de un futbolista con renombre. La salida de Lewandowski, que acaba contrato, liberaría una suma importante en ficha, pero no sería suficiente para cuadrar la entrada de Julián. Es decir, haría falta una venta importante. Un auténtico rompecabezas que exigiría una ingeniería financiera para acabar de darle forma a la operación.