Los nominados al FIFA The Best 2025: Lamine Yamal, Mbappé, Alexia Putellas, Hansi Flick, Luis Enrique...

La gala, que se celebra este martes en Doha, reconocerá al mejor jugador en categoría masculina y femenina, al mejor portero y portera y el mejor técnico en ambos generos. Habrá amplia representación de Real Madrid, Barcelona, además de varios conjuntos de la Premier League y del PSG.

El fútbol se viste este martes de gala con la entrega de premios de el FIFA The Best. El galardón, que tendrá diferentes categorías y reconocimiento a partes iguales tanto en categoría masculina como femenina, contará con los mejores futbolistas y entrenadores del mundo entre sus galardonados, en los que como no, habrá representación española. La gala de los premios FIFA The Best se celebrará en el salón del hotel Fairmont de Doha (Catar) y será a partir de las 18:00 horas cuando se desvelen los ganadores de este premio que año tras año va ganando en importancia y se empieza a asemejar al Balón de Oro.

Lista completa de galardonados al premio FIFA The Best 2025

Los jugadores en categoría masculina que están nominados al premio FIFA The Best 2025 al mejor jugador son: Pedri (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Raphinha (Barcelona), Mbappé (Real Madrid), Dembelé (PSG), Vitinha (PSG), Nuno Mendes (PSG), Achraf (PSG), Harry Kane (Bayern Múnich), Cole Palmer (Chelsea) y Salah (Liverpool).

En categoría femenina también hay representación del Barcelona y de jugadoras españolas: Aitana Bonmatí (Barcelona), Patri Guijarro (Barcelona), Claudia Pina (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Ewa Pajor (Baercelona), Alessia Russo (Arsenal), Leah Williamsom (Arsenal), Chole Kelly (City/Arsenal), Sandy Baltimore (Chelsea), Nathalie Björn (Chelsea), Lucy Bronze (Chelsea), Lauren James (Chelsea), Kadidiatou Diani (Lyon), Melchie Dumornay (Lyon), Linsey Heaps (Lyon), Temwa Chawinga (Kansas City).

Entrenadores nominados al FIFA The Best 2025

Los entrenadores también tienen su sitio en esta gala de los premios FIFA The Best 2025 y como ocurre en la categoría de mejor jugador, tendrá representación en su vertiente de equipos masculinos y femeninos. Los galardonados en categoría masculina son: Luis Enrique (PSG), Mikel Arteta (Arsenal), Roberto Martínez (Portugal), Hansi Flick (Barcelona), Javier Aguirre (México), Enzo Maresca (Chelsea) y Arne Slot (Liverpool). En categoría femenina los técnicos galardonadas son: Jonatan Giráldez (Lyon), Sonia Bompastor (Chelsea), Seb Hines (Orlando), Renee Slegers (Arsenal) y Sarina Wiegman (Inglateerra).

Los porteros nominados al FIFA The Best 2025

Por último y no menos importantes, los porteros. Los guardametas suelen ser el ojo del huracán cuando fallan, pero también son premiados por temporadas y partidos que en muchas ocasiones suponen triunfos decisivos. Estos son los galardonados en categoría masculina: David Raya (Arsenal), Courtois (Real Madrid), Szcsesny (Barcelona), Alisson (Liverpool), Emiliano Martínez (Aston Villa), Neuer (Bayern Múnich), Sommer (Inter), Donnaruma (PSG y City). En categoría femenina las nominadas son: Cata Coll (Barcelona), Ann-Katrin Berger (Gotham), Christian Endler (Lyon), Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando), Nnadozie (Paris y Brighton) y Phallon Tullis-Joyce (Manchester United).