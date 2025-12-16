The Best 2025: Horario, dónde ver la gala, cuándo empieza y nominados

La FIFA entrega este martes en Doha sus premios anuales con Dembélé y Aitana Bonmatí como grandes favoritos

Doha se convierte este martes en el epicentro del fútbol mundial con la celebración de los Premios The Best FIFA 2025. La gala reunirá a las grandes estrellas del planeta para coronar al mejor jugador y a la mejor jugadora del año, en una edición marcada por el protagonismo del PSG y la fuerte presencia del FC Barcelona.

Doha, escenario de la gran noche del fútbol

La capital de Qatar acoge la décima edición de los premios The Best en una gala rodeada de expectación, celebrada en la víspera de la final de la Copa Intercontinental que disputarán PSG y Flamengo en el estadio Áhmad bin Ali. Más de 800 invitados asistirán al evento, entre ellos el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, miembros del Consejo del organismo, FIFA Legends y representantes de federaciones de todo el mundo.

La ceremonia reconocerá los méritos deportivos logrados entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025, en un año especialmente intenso marcado por grandes torneos internacionales y por el dominio de varios clubes europeos en las competiciones continentales.

Dembélé lidera una terna masculina de lujo

En la categoría masculina, Ousmane Dembélé parte como principal favorito tras una temporada sobresaliente que le llevó a conquistar el Balón de Oro y a convertirse en una de las piezas clave del PSG campeón de Europa. Junto a él aparecen nombres de primer nivel como Kylian Mbappé, Vitinha, Achraf Hakimi o Nuno Mendes, todos ellos con peso específico en el conjunto parisino.

El FC Barcelona también presenta una representación potente con Lamine Yamal, Pedri y Raphinha, mientras que Mohamed Salah, Harry Kane o Cole Palmer completan la lista. La irrupción de Lamine, con apenas 18 años, añade un componente histórico a la gala.

Aitana Bonmatí busca revalidar su reinado

En la categoría femenina, Aitana Bonmatí vuelve a situarse como la gran favorita. La centrocampista del Barcelona aspira a un nuevo The Best tras otra temporada de dominio individual y colectivo, aunque la competencia es feroz. Alexia Putellas, Patri Guijarro, Ewa Pajor o Clàudia Pina refuerzan el peso del Barça, mientras que Mariona Caldentey llega avalada por su éxito europeo con el Arsenal.

También destacan nombres como Lauren James, Lucy Bronze o Melchie Dumornay, en una edición que vuelve a reflejar el crecimiento del fútbol femenino a nivel global.

Entrenadores, porteros y el peso del voto popular

Además de los premios a mejor jugador y jugadora, la FIFA entregará los galardones a mejor entrenador y entrenadora, mejor portero y portera, el Premio Puskás, el Premio Marta y los onces ideales masculino y femenino. Luis Enrique, Hansi Flick, Mikel Arteta o Arne Slot figuran entre los candidatos al banquillo masculino, mientras que Jonatan Giráldez y Sarina Wiegman destacan en el apartado femenino.

Los ganadores se decidirán mediante un sistema de votación que concede el mismo peso a aficionados, seleccionadores, capitanes nacionales y periodistas especializados, con más de 16 millones de votos registrados.

Horario y dónde ver la gala

La gala de los Premios The Best FIFA 2025 se celebrará este martes 16 de diciembre a las 18:00 horas (hora peninsular española). No habrá retransmisión en televisión convencional, pero el evento podrá seguirse en directo a través de FIFA+.