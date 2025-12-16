Copa del Rey 2026 en directo | Partidos y resultados de hoy en dieciseisavos de final: debut del Barcelona, la Real Sociedad se la juega y difícil eliminatoria para el Valencia

Comienzan los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Entre los partidos del martes 16 de diciembre, tiene su debut en el torneo el FC Barcelona ante el Guadalajara, la Real Sociedad tiene un partido señalado en rojo ante el Eldense, y el Valencia se desplaza hasta Gijón para medirse a todo un Real Sporting. La jornada la completan el Deportivo - Mallorca y el Eibar - Elche

Minuto a minuto 18:32 Calientan los equipos en Ipurua 18:31 El Dépor da la bienvenida al Mallorca 18:24 El Elche también anuncia a sus jugadores Sarabia volverá a medirse al Eibar con un once lleno de rotaciones 18:23 Seguimos con las alineaciones, turno de la SD Eibar El conjunto armero quiere sellar el pase a octavos en Ipurua con estos titulares 18:22 ¡Los titulares del Mallorca! Arrasate sale en Riazor con este once 18:21 ¡Tenemos la alineación del Deportivo! El conjunto coruñés se medirá al Mallorca con estos once jugadores 18:07 La SD Eibar calienta motores Mucha ilusión entre la afición armera con la Copa del Rey 17:59 El Elche ya está en Guipúzcoa Los jugadores franjiverdes ya se encuentran en Ipurua para medirse a la SD Eibar 17:48 Riazor ya viste los colores de la Copa del Rey 17:42 El desplazamiento de la Real Sociedad a Alicante para enfrentar al Eldense 17:36 Así ha sido el viaje del Valencia CF a Gijón, pasado por agua 17:27 El Barça se reúne con sus aficionados castellanomanchegos La directiva azulgrana aprovecha el desplazamiento a Guadalajara para visitar a la 'Peña Barcelonista de Guadalajara' 17:16 Los partidos de dieciseisavos de la Copa del martes 16 de diciembre Hoy tendrán su debut en el torneo el FC Barcelona, que se enfrenta al Guadalajara. Además, el Valencia tiene un duro rival como es el Real Sporting en su feudo, el Molinón, mientras que el Mallorca viaja hasta A Coruña para enfrentar al Deportivo, la Real Sociedad hará lo mismo ante el Eldense, y el Elche vuelve a encontrarse con un rival de la pasada temporada, la SD Eibar 17:00 ¡Buenas tardes y bienvenidos a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey! A partir de las 19.00 horas con dos eliminatorias y siguiendo a las 21.00 horas con otras tres, hoy conoceremos a los cinco primeros equipos clasificados para los octavos de final

La Copa del Rey deja atrás sus rondas iniciales para dar lugar a los dieciseisavos de final. Tan solo 32 equipos han sido capaces de llegar a esta fase del torneo nacional, donde los emparejamientos empiezan a dar los primeros encuentros de gran nivel. A partido único y con el equipo de menor categoría disputando la eliminatoria en su feudo, hoy, martes 16 de diciembre, se disputan 5 de los 16 partidos totales programados hasta el próximo jueves, con la excepción del Granada - Rayo Vallecano, fechado para el 6 de enero de 2026. Los cinco partidos disputados en el día de hoy se dividen en dos horarios. A partir de las 19.00 horas sonará el silbato para dar comienzo a dos eliminatorias, mientras que, las tres restantes, tendrán que esperar a las 21.00 horas. Los partidos de dieciseisavos de la Copa del Rey del martes 16 de diciembre En la noche de hoy hará su debut en esta edición del torneo el FC Barcelona, primero de los cuatro equipos clasificados para la Supercopa de España en hacer su aparición. El conjunto de Hansi Flick viaja hasta Guadalajara para medirse al CD Guadalajara. A partir de las 21.00 horas, el balón echará a rodar en el castellanomanchego Estadio Pedro Escartín, para que el equipo de Primera Federación reciba al actual líder de LaLiga. Copa del Rey 2025/26 | Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online los partidos de los dieciseisavos de final de la Copa: Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Real Betis... Rafael Louzán desvela detalles de la final de la Copa del Rey en Sevilla y confirma la disputa de la Finalíssima Sorteo de la Copa del Rey 2026 | Enfrentamientos de hoy de los dieciseisavos de final: Real Madrid, Barcelona, Real Betis, Sevilla FC... A la misma hora empezarán otros dos encuentros con equipos de la Primera División. La Real Sociedad, en su primer partido sin Sergio Francisco en el banquillo, visita al CD Eldense, equipo de Primera Federación, en una cita clave para acabar con su mala racha y remontar los ánimos ante de acabar el año. Por su parte, el Valencia tiene uno de los duelos más igualados del martes. El conjunto che se desplaza hasta tierras asturianas para tratar de superar a un histórico Real Sporting de Gijón en el Estadio El Molinón. Antes de ellos y, si no hay que recurrir a prórrogas o tandas de penaltis, ya conoceremos a los dos primeros equipos clasificados a los octavos de final. Desde las 19.00 horas dan comienzos las eliminatorias en A Coruña, con un Deportivo - Mallorca que no dejará a nadie indiferente, y en Guipúzcoa, con un maravilloso Eibar - Elche, dos equipos que la pasada temporada se enfrentaban en Segunda división. En el torneo del caos, donde todo puede ocurrir, los equipos de Primera división deberán de gestionar bien sus plantillas para no ser sorprendidos por clubes inferiores económicamente, pero con una ambición tan grande, que los convierte en rivales temibles ante su afición. Con todo por decidir y la ilusión que el torneo desprende, hoy comienzan los dieciseisavos de la Copa del Rey.