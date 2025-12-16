Giráldez, sobre el mercado de fichajes de invierno del Celta: "M﻿i idea sobre la plantilla no cambia"

El técnico del Celta está centrado en acabar el año vivo en las tres competiciones, tras lo cual pensará en reforzar la plantilla, sobre la que sigue pensando que necesitan un hombre más en el ataque que pueda jugar por dentro y por fuera

Claudio Giráldez no podrá contar para el partido de Copa del Rey ante el Albacete con hombres importantes como Radu, Carreira o Bryan Zaragoza por culpa de la gripe, al que se suma Marcos Alonso, al no recuperarse del golpe que sufrió durante el último partido liguero contra el Athletic Club, sin embargo, el técnico del Celta no ha querido poner excusas.

"Primero tenemos que ser capaces de acertar en la alineación, en la convocatoria y en los cambios, con los jugadores que consideramos que están mejor, ya no solo en lo físico, sino en lo mental, para poder tener la ilusión que tenemos todos: tanto el club como el cuerpo técnico y el vestuario. Eso hay que igualarlo, entendiendo que queremos estar en las tres competiciones, que queremos avanzar y que queremos llegar a las vacaciones de Navidad vivos en las tres competiciones. Con el antecedente de la eliminatoria anterior y de la del año pasado, que fue prácticamente una agonía hasta el último minuto, con uno más y con una primera parte en la que sufrimos mucho contra el Racing Santander. Ellos conocen bien a muchos de sus jugadores y saben el nivel que tienen, con jugadores determinantes en el último tercio y con mucha experiencia atrás. Tenemos que ver el partido respetando que, hasta que no seamos mejores en el campo y lo ganemos, estamos en igualdad de condiciones", ha explicado.

De hecho, Giráldez presagia un partido muy igualado en el Carlos Belmonte: "Yo creo que va a ser un partido súper competido hasta el minuto final y así tenemos que verlo. Los partidos se empiezan a jugar en el minuto uno y se acaban cuando pita el árbitro, y con esa mentalidad tenemos que ir, sin ahorrarnos ningún esfuerzo ni ninguna energía. Ojalá el partido nos lleve a poder pensar en ello, pero vamos a sacar el once más competitivo que consideramos para poder ganar el partido. Luego, una vez acabe el partido del Albacete, pensaremos en Oviedo. Estamos en la recta final de este año, un año exigente pero bueno, y queremos cerrarlo bien, dando nuestro mejor nivel y sacando los dos partidos adelante".

Ha ensayado los penaltis

"Específicamente no, no es algo que suelan hacer. Sí es verdad que los jugadores suelen quedarse a tirar algún penalti o alguna falta durante la semana, pero hay mucha carga de partidos y entrenamientos y cuanto menos tiempo estén en el campo fuera de lo imprescindible, mejor. Ellos lo practican durante todo el año y no creo que haya que darle más importancia, porque los jugadores tienen capacidad de tirar un penalti bien si están tranquilos y concentrados. No sé quién va a acabar el partido y nuestra intención es no llegar a ello".

Su situación contractual

"No hay ninguna novedad. Ya sabéis que yo quiero estar aquí, el club quiere y tenemos buena sintonía. Hemos hablado hace poco y revisado mi contrato, pero ahora mismo no es lo importante. Lo importante es el Albacete, pasar la eliminatoria y llegar con toda la energía al partido contra el Oviedo, que va a estrenar entrenador. Tenemos que centrarnos en estos entrenamientos y partidos que nos quedan antes de irnos de vacaciones. Lo importante es no debilitarnos: tenemos una plantilla compensada, con recursos, y lo más importante es seguir siendo, como mínimo, igual de fuertes que hasta ahora".

Espera refuerzos en enero

"Me mantengo en la misma línea que al principio de temporada. Tenemos tiempo para hablar del mercado: quedan cuatro días para irnos de vacaciones y tenemos dos partidos. Todo lo que sea pensar en otra cosa nos va a descentrar. Mañana tenemos un partido complicadísimo contra el Albacete, queremos pasar y estar en octavos; luego pensaremos en Oviedo y, a partir de ahí, tendremos una semana de parón para hablar de cómo reforzarnos, pero mi idea sobre la plantilla no cambia".