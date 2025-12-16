El Celta, entre el temor por Williot Swedberg y la ilusión por Fer López: "Hemos manifestado nuestras intenciones"

El director deportivo Marco Garcés ha reconocido que se han posicionado ya ante la posible salida del jugador del Wolves, aunque deben hacer hueco antes: "Si somos capaces de colocar a un par de jugadores sería muy interesante"

El Celta de Vigo anunció hace unos días la renovación de Marco Garcés al frente de la dirección deportiva del club celeste hasta el 30 de junio de 2030, una ampliación de contrato ganada a pulso por su buen trabajo dese que llegara a Balaídos en diciembre de 2023. Con motivo de este nuevo contrato, el dirigente mexicano atendía en rueda de prensa a los medios y de paso analizaba la situación deportiva del club, del presente y del futuro, donde el mercado de invierno está a punto de abrir sus puertas.

El director de fútbol celeste no rehuyó ningún tema, como es costumbre, y además de hablar de las renovaciones de Iago Aspas y Óscar Mingueza, también aludió a otros jugadores de la plantilla de Claudio Giráldez, como es el caso de Williot Swedberg, que ha regresado de la lesión a un gran nivel y por el que teme lleguen por él en invierno. "Temo mucho que vengan ofertas fuertes sobre Williot, por ahora no hay nada concreto y todos se guardan las cartas", ha reconocido Garcés.

El Celta también desea renovar los contratos de Carl Starfelt y Pablo Durán, con los que ya hay contactos. "Invitan a pensar en renovación. Con Pablo Durán ya hemos hablado con su representante, Carl aún no porque llegaron ofertas buenas por él y posiblemente sea uno de los temas a encarar ahora", ha explicado.

La posible renovación de Claudio Giráldez

"Para mí es fundamental conseguir una ampliación de su contrato, llevamos no sé cuantas pero es alguien que encaja perfectamente con la cultura del club y confía en la cantera y que está permanentemente viéndolos y la cantera confía en él, es mutuo".

La posible vuelta de Fer López en enero

"Nos encantaría que volviera. Es un perfil justo como necesitamos. Nosotros hemos manifestado nuestras intenciones, pero se ve difícil. Invirtieron un buen dinero y fue hace muy poco. Tenemos las 25 fichas ocupadas. Si somos capaces de colocar a un par de jugadores, un perfil como Fer López, ya sea él u otro jugador, sería muy interesante".

Los casos de Carles Pérez y Unai Núñez

"No hay preocupación, hubo dos operaciones exitosas como con Tadeo Allende y Luca de la Torre, buscamos revalorización y abrir mercados. Lo mismo con Carles Pérez y Unai Núñez estamos abriendo mercados interesantes como Italia y Grecia".

Presencia de la cantera en el primer equipo

"Necesitamos plantillas más cortas en la Primera división; este año estamos en Europa League por primera vez, también en Copa del Rey ya aparecieron Juan Tañón, Óscar Marcos y Angelito Arcos. También ayudará cuando el Celta Fortuna esté más cerca, ahora nos falta la generación, los que vienen mejor son los del 2006, cuando llegue estaremos más cerca".

Objetivo hasta 2030

"Seguir creciendo, seguir siendo ambiciosos; no lo pondría en un logro específico, pero sí en querer más, con la cantera como corazón de todo lo que se hace aquí. Son los jugadores y los entrenadores. Se habla de Claudio, pero también de Freddy Álvarez, Alberto Suárez y Juan Recondo; toda la cadena se ha ido empujando hacia arriba y todos están haciendo un gran papel. Toda la cadena han venido jalando para arriba. Por cada jugador que sube hay otro atrás apretando".