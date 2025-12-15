Optimismo en el Celta de Vigo con la renovación de Iago Aspa

El director deportivo del Celta, Marco Garcés, asegura ser optimista con la renovación de Iago Aspas a la espera de que el capitán celeste se decante por seguir vistiendo la camiseta del cuadro gallego

La renovación de Iago Aspas ha tomado relevancia en el Celta de Vigo en la última semana tras las palabras de su agente, Jonathan Aspas, que aseguró que el de Moaña tendrá la última palabra y anunciará su decisión cerca del final de temporada. Con 38 años, el atacante sigue siendo vital para Claudio Giráldez y en el Celta de Vigo cuentan con él y ven con optimismo la posible renovación de Iago Aspas.

Marco Garcés dijo ser “muy optimista” con la renovación de Iago Aspas por el Celta

El director de fútbol del Celta, Marco Garcés, dijo ser “muy optimista” con la posibilidad de que el capitán del primer equipo, Iago Aspas, alargue un año más su carrera profesional. “Soy muy optimista. Ayer lo vimos, en cada trazo que hace, en cada idea que tiene, deja mucha calidad. Eso es algo que no sobra en el fútbol de hoy”, respondió al ser cuestionado por el futuro del internacional español, que finaliza contrato el próximo 30 de junio. El mexicano, que acaba de ampliar su vinculación con el Celta hasta junio de 2023, también le abrió las puertas de la dirección deportiva al futbolista más determinante en la centenaria historia del club vigués. “Es un tipo con el que me encantaría colaborar lado a lado. Con esto no lo estoy retirando, ojalá que juegue muchos años más. Pero cuando él decida dar el paso, seguramente encontraremos el modo de trabajar juntos”, ahondó.

Iago Aspas tiene la última decisión acerca de su renovación por el Celta de Vigo

Ahora, la pelota está en el tejado de Iago Aspas que tiene la última palabra acerca de su ampliación de contrato. "Es una pregunta y es una cuestión de él, que tomará él y entiendo que será más hacia el final. Dependerá de cómo se encuentre, sensaciones...", comentó Jonathan Aspas que deja en el aire la continuidad de un Aspas que, a pesar de su veteranía, sigue siendo una figura crucial para el Celta sobre el terreno de juego. "Pero yo creo que él tiene un papel muy importante en el equipo. Es capitán, hay muchos partidos y hay que dosificar", sentenció. la forma física del veterano jugador será el condicionante para la decisión que tome el futbolista. Claudio Giráldez es conocedor de ello y protege al capitán dosificándole los minutos esta temporada, reservando al de Moaña para ocasiones delicadas y exigidas para la plantilla gallega.