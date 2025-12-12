La renovación de Iago Aspas por el Celta de Vigo según su representante: "Entiendo que será más hacia el final"

El capitán del Celta de Vigo aún no ha desvelado su futuro de forma inmediato y su agente apunta a que Iago Aspas apurará su contrato en el club gallego para decidir si firma un año más por el conjunto vigués o si pone fin a su carrera deportiva

El Celta de Vigo e Iago Aspas tienen pendiente el futuro del futbolista gallego como jugador del combinado celeste. El eterno capitán del combinado vigués termina contrato en junio de 2026, por lo que parece estar dando, si no se anima a renovar, sus últimos pasos en Balaídos. La idea de la retirada, para un futbolista de 38 años, está siempre rondándole la cabeza, aunque en el caso de Iago Aspas es distinto ya que sigue siendo una figura crucial para Giráldez. Por ello, la renovación del futbolista es una incógnita, aunque su agente y hermano, Jonathan Aspas, asegura que la decisión que tome Iago Aspas "será más hacia el final" de la temporada, en función de "como se encuentre".

La renovación de Iago Aspas por el Celta de Vigo según su representante

El agente del futbolista, en una entrevista para En Xogo ha hablado de la renovación de Iago Aspas, que a día de hoy sigue estancada y apunta a estarlo hasta final de temporada, cuando el delantero anuncie si prolonga un año más su contrato con el Celta de Vigo o pone fin a su carrera deportiva. "Esperemos que sea en Reyes", comenzó bromeando el agente del jugador en relación a que la última renovación del futbolista se anunció en Navidad.

"Es una pregunta y es una cuestión de él, que tomará él y entiendo que será más hacia el final. Dependerá de cómo se encuentre, sensaciones...", comentó Jonathan Aspas que deja en el aire la continuidad de un Aspas que, a pesar de su veteranía, sigue siendo una figura crucial para el Celta sobre el terreno de juego. "Pero yo creo que él tiene un papel muy importante en el equipo. Es capitán, hay muchos partidos y hay que dosificar", sentenció.

Iago Aspas se dosifica en el Celta

Y es que, en lo que va de temporada, aunque la participación de Iago Aspas ha decaído, el de Moaña sigue siendo clave para Claudio Giráldez que dosifica los esfuerzos del capitán para momentos claves del curso. En lo que va de campaña, el futbolista gallego ha disputado 20 partidos en los que ha anotado 4 goles y repartido 3 asistencias. De esos 20 encuentros, Iago Aspas ha estado presente en 968 minutos siendo titular en 10 choques.

Las tres competiciones que actualmente disputa el cuadro vigués han obligado al atacante ha repartirse los minutos de la temporada de manera equitativa, algo que ha entendido el propio Aspas. "La edad pasa para todos. Está claro que cualquier futbolista de 18, 20 años o 30 y largos quiere jugar. Eso es normal. Si no, yo creo que no vivirías el fútbol de la misma manera", declaró su agente.