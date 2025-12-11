Celta de Vigo - Bolonia, en directo el partido de la Europa League en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el choque de la jornada 6 de la Europa League entre el Celta de Vigo y el Bolonia en Balaídos

Buenas tardes y bienvenidos a Balaídos. En la jornada de hoy os narraremos un encuentro crucial para el Celta de Vigo que, tras el tropiezo ante el Ludogorets, llega al duelo con la necesidad de sumar tres puntos en casa para seguir en la lucha por un puesto en los octavos de final.

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, elogió este miércoles al Bolonia italiano, un equipo del que destacó su “brutal” potencial ofensivo, especialmente en sus jugadores de banda. “Sabemos que es un rival muy exigente, que está a seis puntos del liderato en la Serie A, que ha ganado la Copa, que ha jugado Liga de Campeones el año pasado, con un potencial ofensivo brutal. Te defiende a pares y eso nos obligará a estar muy bien, muy certeros en lo técnico para poder salir de su presión”, explicó.

El Celta de Vigo se la juega en Balaídos ante el Bolonia de Vicenzo Italiano que aterriza en la jornada 6 de la Europa League con 8 puntos, frente a los 9 del equipo de Claudio Giráldez. Una vitoria para cualquiera de los dos equipos supone un castigo excesivo para el otro equipo tras una liguilla de grupos muy mejorable por parte de ambos conjuntos.

El inesperado tropiezo en su visita al Ludogorets ha dejado sin demasiado margen de error al equipo de Claudio Giráldez, décimo clasificado con nueve puntos, uno más que su próximo rival y tres que los equipos que marcan la barrera de la eliminación europea. El Celta se mantiene invicto en su estadio en la competición continental. Todavía no ha ganado en la Liga delante de su afición, pero el Niza y el PAOK ya se han marchado de vacío de Balaídos, donde los celestes se jugarán sus opciones de pasar a la siguiente fase, el gran reto del conjunto gallego. Por ello, y a pesar de que tres días después recibirá en Liga al Athletic, Giráldez podría forzar la titularidad de sus tres pilares defensivos: Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso.

El Bolonia llega a Vigo en un gran estado de forma

Derrotado sólo en uno de los últimos quince partidos disputados y con la experiencia de haber jugado la pasada campaña en Liga de Campeones. Así llega el Bolonia de Vincenzo Italiano a Balaídos, obcecado en sumar puntos en esta Liga Europa para acercarse a los puestos de clasificación directa que tiene también a tiro. Sólo una derrota en esta edición de la competición, ante el Aston Villa; con dos victorias, ante Salzburgo y FCSB; y dos empates, ante Brann y Friburgo. Tras su reciente traspié ante el Lazio, con el que empató, no podrá contar el combinado boloñés con Ciro Immobile, recién recuperado de su lesión muscular de larga duración, pero fuera de la lista para competiciones europeas. Y apunta a dar descanso al argentino Santiago Castro, referencia ofensiva del equipo, autor de cuatro goles y una asistencia en Serie A, otro tanto en Copa Italia y un pase de gol en Europa. Será, por tanto, Riccardo Orsolini, extremo zurdo e internacional con Italia, el jugador más peligroso de un equipo al alza en estas últimas temporadas, vigente campeón de la Copa Italia y de nuevo paseando por Europa tras más de 20 de ausencia que concluyeron en 2024.