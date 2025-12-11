Partidos de hoy, 11 de Diciembre: horarios, canales y donde ver en TV la Europa League y la Conference

La segunda y la tercera competición continental entran en juego este jueves con la celebración de la sexta y la quinta jornada respectivamente

Este jueves 11 de diciembre tenemos por delante una nueva y apasionante jornada de fútbol europeo. En concreto se disputa la jornada seis en la Europa League y la cinco en la Conference League. Como acostumbran ambas competiciones en su fase de grupos, serán muchos los partidos que durante la tarde-noche de hoy se sucedan por toda Europa, aunque en España estaremos especialmente atentos a lo que hagan los tres representantes españoles.

Real Betis y Celta se miden al Dinamo de Zagreb y al Bolonia respectivamente en la Europa League, mientras que el Rayo Vallecano se enfrenta al Jagiellonia en la Conference League. Pero más allá de los tres equipos españoles, hay un amplio catálogo de partidos, por lo que comenzamos con la Europa League.

Europa League hoy: todos los partidos de la sexta jornada

18:45h: Young Boys - Lille (M+ Liga de Campeones 8)

18:45h: Ferencváros - Rangers (M+ Liga de Campeones 7)

18:45h: Dinamo Zagreb - Real Betis (M+ Liga de Campeones)

18:45h: Midtylland - Genk (M+ Liga de Campeones 11)

18:45h: Ludogorets - PAOK (M+ Liga de Campeones 10)

18:45h: Utrecht - Nottingham Forest (M+ Liga de Campeones 5)

18:45h: Sturm Graz - Estrella Roja (M+ Liga de Campeones 9)

18:45h: Niza - Sporting Braga (M+ Liga de Campeones 16)

18:45h: Stuttgart - Maccabi Tel Aviv (M+ Liga de Campeones 4)

21:00h: Celtic - Roma (M+ Liga de Campeones 2)

21:00h: Porto - Malmö (M+ Liga de Campeones 5)

21:00h: FCSB - Feyenoord (M+ Liga de Campeones 8)

21:00h: Friburgo - Salzburg (M+ Liga de Campeones 7)

21:00h: Basel - Aston Villa (M+ Liga de Campeones 4)

21:00h: Brann - Fenerbahçe (M+ Liga de Campeones 9)

21:00h: Lyon - Go Ahead Eagles (M+ Liga de Campeones 10)

21:00h: Panathinaikos - Viktoria Plzen (M+ Liga de Campeones 6)

21:00h: Celta de Vigo - Bolonia (M+ Liga de Campeones)

Conference League hoy: todos los partidos de la sexta jornada

18:45h: Fiorentina - Dinamo Kiev (M+ Liga de Campeones 12)

18:45h: Breidablik - Shamrock Rovers (M+ Liga de Campeones 18)

18:45h: Samsunspor - AEK Atenas (M+ Liga de Campeones 13)

18:45h: Universitea Craovia - Sparta Praga (M+ Liga de Campeones 14)

18:45h: Shkendija - Slovan Bratislava (M+ Liga de Campeones 17)

18:45h: Hacken - AEK Larnaca (M+ Liga de Campeones 19)

18:45h: Drita - AZ Alkmaar (M+ Liga de Campeones 16)

18:45h: Noah - Legia Varsovia (M+ Liga de Campeones 15)

18:45h: Jagiellonia - Rayo Vallecano (M+ Liga de Campeones 2)

21:00h: KuPS Kuopio - Lausanne Sport (M+ Liga de Campeones 15)

21:00h: Hamrun Spartans - Shaktar Donetsk (M+ Liga de Campeones 18)

21:00h: Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc (M+ Liga de Campeones 19)

21:00h: Raków Czestochowa - Zrinjski Mostar (M+ Liga de Campeones 17)

21:00h: Rapid Viena - Omonia Nicosia (M+ Liga de Campeones 13)

21:00h: Lech Poznan - Mainz (M+ Liga de Campeones 14)

21:00h: Aberdeen - Strasburgo (M+ Liga de Campeones 12)

21:00h: Shelbourne - Crystal Palace (M+ Liga de Campeones 11)

21:00h: HNK Rijeka - Celje (M+ Liga de Campeones 16)