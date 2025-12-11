Celta - Bolonia: Horario, canal y dónde ver en TV y online hoy el partido de la UEFA Europa League

El equipo que entrena Claudio Giráldez busca la victoria contra el Bolonia en un encuentro vital para mantener vivas sus opciones de finalizar entre los ocho primeros clasificados en la fase de liga de la UEFA Europa League

El RC Celta se mide al Bolonia en uno de los partidos más interesantes de la jornada 6 de la fase de liga de la UEFA Europa League. Un encuentro que tiene mucha importancia para el equipo de Claudio Giráldez que necesita la victoria para mantener vivas sus opciones de terminar entre los ocho primeros puestos de la clasificación lo cual da billete directo a los octavos de final y de paso ahorrarse la eliminatoria de play off que se juega en el mes de febrero.

El RC Celta ha sumado 9 puntos en las 5 primeras jornadas de la UEFA Europa League, estando a un sólo punto de los ocho primeros puestos. No lo tendrá fácil el equipo gallego ya que se enfrenta a un Bolonia que no se puede permitir un tropiezo al tener 8 puntos. Si pierde, el equipo italiano se puede complicar su continuidad en el torneo europea.

¿Dónde ver por TV el partido Celta - Bolonia de la UEFA Europa League?

El partido que disputan el Celta y el Bolonia comienza a las 21:00 horas en el Estadio de Balaídos y se podrá ver por la plataforma Movistar+, a través de su canal Movistar+ Liga de Campeones, el cual también se puede sintonizar a través de Orange TV. El encuentro corresponde a la jornada 6 de la fase de liga de la UEFA Europa League.

¿Cómo seguir online el partido Celta - Bolonia de la UEFA Europa League?

También se podrá seguir el choque en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club español y de la entidad italiana habrá información actualizada al instante de este encuentro de la jornada 6 de la fase de liga de la UEFA Europa League.

¿Cómo escuchar por la radio el partido Celta - Bolonia de la UEFA Europa League?

Para quien no pueda ver el duelo por televisión o no tenga contratado los servicios de la plataforma televisiva que retransmite el choque y quiera acompañar el directo de ESTADIO Deportivo, puede sintonizar cualquier emisora de radio de nivel nacional que dará una amplia cobertura de lo que ocurra en este partido entre el RC Celta y el Bolonia correspondiente a la jornada 6 de fase de liga de la UEFA Europa League.