Betis 5-0 Oporto: Nueva goleada, portería a cero y aviso a navegantes

Con un parcial de 9-0 ante una de las mejores canteras de Europa, los de Dani Fragoso esperan rival en los dieciseisavos, su techo histórico, la primera semana de febrero

Ni el 0-4 de la ida hizo especular al juvenil A del Real Betis, que salió este miércoles en Los Bermejales con la firme intención de ampliar en casa su renta a las puertas de los dieciseisavos de final de la Youth League (que se disputarán los días 2-3 de febrero de 2026, su techo histórico tras la polémica eliminación el curso pasado ante el Bayern en la primera participación de los heliopolitanos en la Champions de la categoría. Tuvo pronto el quinto de la serie Mario Navarro, aunque entre Yoan Pereira y el meta Gonçalo Ribeiro evitaron sobre la misma línea de gol que el lateral derecho verdiblanco aprovechase un pase de la muerte de Antonio González. Nadie, eso sí, pudo detener en el 19 a Rodrigo Pereira, que cabeceó por la misma escuadra un servicio perfecto de José Antonio Morante.

Buscaba el del honor, al menos, el Oporto, con algunos de los baluartes que faltaron hace una quincena por su participación con la campeona Portugal en el Mundial sub 17 de Qatar, pero perdonó en el ecuador de esta fase inaugural Duarte Cunha, que castigaba una mala salida entre Manu González y Migue Romero plantándose solo delante del de Isla Mayor, aunque el atacante luso erraría inexplicablemente a bocajarro. Fue un espejismo, porque mandaban con tremenda superioridad los de Dani Fragoso, cómodos en los espacios que ya dejaba su oponente. A once del intermedio, el cacereño repetiría con un auténtico golazo: conecta el extremo que revolucionó el primer partido en tierras lusas con el artillero, que, casi sin ángulo junto a la línea de fondo, la intentaba dejar de espuela para beneficiarse él mismo de su gesto con un derechazo a la media vuelta.

Si el duelo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol ya en sí se antojaba un mero trámite, el 2-0 hizo cundir el nerviosismo entre los visitantes, con entradas a destiempo y una agresión de Yoan Pereira a José Antonio Morante que le costó la roja directa, como al preparador físico visitante, que acosó al cuarto árbitro, una actitud impropia de un club de la categoría de los 'Dragoes'. Reservó ya tras el descanso Dani Fragoso a los habituales con el Betis Deportivo, casos del extremo cigarrero, Iván Corralejo y el bigoleador. Pero no acabarían ahí los problemas visitantes, ya que Felipe Sousa hizo un claro penalti sobre Rubén Sá a los cuatro minutos de la reanudación. El onubense, que arrancó de improvisado lateral zurdo y terminó de '9', no superó a Gonçalo Ribeiro desde el punto fatídico, aunque sí atinó a mandar a la red el rechace del portero portugués.

De hecho, evitó en la ida males mayores y volvió a lucirse ante Enzo Fierro a continuación. Un lanzamiento al larguero de Rúben Sousa fue el detonante del despertar del Oporto bajo la lluvia, pues rozaría la escuadra Bernardo Lima a continuación, al tiempo que una indecisión con los pies de Manu González daba 'chances' a los de Sérgio Ferreira, que no querían despedirse de la eliminatoria de vacío. Sin embargo, lo que llegó fue el 4-0, obra de Cayetano Cordón desde cerca, tras una buena acción personal de Rafa Oya. Con un nuevo bajón de los este miércoles anaranjados, rozó el quinto Antonio González, aunque lo impidió un rebote en un defensa a la postre. También pudo repetir Rubén de Sá, que la mandó al lateral de la red en el mano a mano, al tiempo que Mario Navarro merodeó la cruceta en la penúltima del partido, porque Marcos Mora redondearía la 'manita'.

Ficha técnica

Real Betis: Manu González; Mario Navarro, Curro Macías, Emmanuel N'Agoran, Rubén de Sá; Migue Romero (Marcos Mora 65'), Rica Fúnez; Morante (Rafa Oya 46'), Corralejo (Enzo 46'), Antonio González (Fran Batán 74'); y Rodrigo Marina (Cayetano 46').

FC Oporto: Gonçalo Ribeiro; Marco Silva (Rafael Magalhaes 71'), Filipe Sousa, Martim Chelmik, Yoan Pereira; Tiago Silva, Bernardo Lima, Mateus Mide (Rúben Sousa 57'); Duarte Cunha (Tomás Peixoto 57'), Joao Abreu y Eduardo Ferreira (José Domingues 45+4').

Árbitro: Simon Bourdeaud'hui (belga). Roja directa al luso Yoan Pereira (45+2') y a su preparador físico, Joao Magalhaes (45+3'). Amarillas al local Morante, así como a los visitantes Mateus Mide, Filipe Sousa y Gonçalo Ribeiro.

Goles: 1-0 (19') Rodrigo Marina; 2-0 (34') Rodrigo Marina; 3-0 (50') Rubén de Sá; 4-0 (69') Cayetano; 5-0 (90') Marcos Mora.

Incidencias: Encuentro de vuelta de la tercera ronda de la ruta de los campeones nacionales de la UEFA Youth League, disputado en el campo A de la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla.