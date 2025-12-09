El abrazo de Oso al once de Almeyda: el canterano del Sevilla FC se agarra a la titularidad con argumentos de peso

El canterano sevillista ha aprovechado las bajas para acumular dos titularidades seguidas que ha aprovechado con creces, fabricando los tres últimos goles anotados por el conjunto sevillista entre la Copa del Rey y LaLiga EA Sports. En su estreno liguero, en Mestalla, su familia lloró de emoción con ese 0-1

En la recta final del pasado mercado estival de fichajes, el Sevilla FC optaba por cerrar la cesión de Adrià Pedrosa al Elche CF y se quedaba con Gabriel Suazo como único lateral izquierdo específico de la plantilla para esta 2025/206, a pesar de que -a diferencia de sus antecesores en el cargo- Matías Almeyda no contaba con el versátil Kike Salas para el puesto de '3'. Esta decisión, a priori, cabía ser entendida como un premio al canterano Joaquín Martínez 'Oso', un originario extremo reconvertido a carrilero zurdo en el filial nervionense a quien, sin embargo, le ha costado muchísimo gozar de una oportunidad. Y es que, cuando no ha podido contar con Suazo, la primera opción del técnico ha sido dar entrada a Juanlu Sánchez para cambiar de banda a José Ángel Carmona.

Se han tenido que caer varias piezas en 'efecto dominó' (Suazo, Juanlu, Marcao, Kike Salas...) para que Oso haya podido ser titular en este Sevilla FC. No obstante, el de Torrevieja ha afilado las garras y se ha abrazado con fuerza al once inicial de Almeyda, ofreciendo argumentos de peso para mantenerse en los próximos partidos y para contar con mucho más protagonismo del que ha tenido en este casi testimonial primer tercio del curso. No en vano, cabe recordar que se ha quedado como jugador de la primera plantilla a todos los efectos y no dispone de la válvula de escape de 'bajar' los fines de semana a jugar con el Sevilla Atlético en el Grupo 2 de la Primera RFEF, ventaja competitiva que sí disfrutan otros como el portero Alberto Flores o el central Andrés Castrín.

Oso se aferra a la titularidad: ha fabricado los tres últimos goles del Sevilla FC

La semana pasada, Oso salió como titular en el duelo de la segunda ronda de la Copa del Rey ante el CD Extremadura y, con diferencia, fue el mejor de los nervionenses. Sin parar de correr por su banda, el joven alicantino de 23 años dio la asistencia del primer tanto, con un balón al espacio para el desmarque de Alfon González, y generó la internada en la que nació el momentáneo 0-2, con posterior reverso y dejada de Lucien Agoumé para la definición de Isaac Romero. Su buen papel en Almendralejo (Badajoz) y las circunstancias adversas ya comentadas le permitieron debutar en LaLiga EA Sports el pasado domingo: fue titular, completó todo el choque ante el Valencia CF y volvió a ser decisivo para emoción de toda su familia, presente en las gradas de Mestalla para animarle en su gran día aprovechando la cercanía con su ciudad de origen.

Como ha mostrado el propio Sevilla FC a través de sus cuentas en redes sociales, los familiares de Oso derramaron lágrimas de alegría y festejaron por todo lo alto el tanto en propia puerta que se metió el central valencianista César Tárrega tras intentar desviar un peligroso centro del canterano nervionense, a quien sus compañeros corrieron a felicitar tras ese 0-1 y cuyo rostró era el espejo de un alma llena por estar saboreando un momento con el que estuvo soñando toda su infancia y adolescencia. "Muy contento con el debut, es un día que no se me olvidará en la vida. Con mucha euforia cuando veo entrar el balón y me giro viendo a mi familia celebrándolo, aunque me voy jodido por el empate (1-1) en el último minuto", decía el protagonista en la zona mixta del estadio de Mestalla.

Tras el del 'Colo' Barco, Oso firmó el mejor debut de un lateral izquierdo del Sevilla en 20 años

Ahora, el '36' blanquirrojo confía en tener más suerte de la que tuvo otro joven lateral izquierdo como Valentín el 'Colo' Barco, quien no pudo triunfar en el Sevilla FC a pesar de su buen debut y que ahora florece de nuevo en el Racing Club de Estrasburgo francés hasta el punto de llamar la atención del Chelsea FC. Como refleja el dato estadístico que aporta la cuenta @OptaJose, el alicantino (3) y el argentino (4) son los debutantes que más peligro han generado con sus centros en los últimos 20 años. En un plantel tan limitado, este ilusionante nivel de Oso es miel sobre hojuelas para Matías Almeyda.

Con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2027 y fichado de la cantera del Málaga CF en el verano de 2022, tras pasar por los escalafones del Real Murcia o por el Kelme FC, Oso debutó con el primer equipo del Sevilla FC de la mano del técnico uruguayo Diego Alonso en un partido de Copa del Rey ante el Atlético Astorga disputado el 6 de diciembre de 2023. Sólo jugó un minuto y pese a ir convocado en varias ocasiones no repitió experiencia en la 24/25 con Xavier García Pimienta ni con Joaquín Caparrós. En la presente 25/26, con Matías Almeyda, ha disputado tres partidos: los dos choques coperos (CD Toledo y CD Extremadura) y el mencionado debut liguero en Valencia.