Patrik Mercado responde a las dudas: "Está pensando en el Sevilla, pero..."

Desde Ecuador analizan en ESTADIO el rendimiento del joven centrocampista desde que se anunció su fichaje por el Sevilla, con una particularidad que llama la atención y una valoración positiva más allá de lo inevitable

El pasado 26 de febrero, el Sevilla anunció oficialmente el acuerdo con Independiente del Valle para ejecutar en verano el fichaje de Patrik Mercado, centrocampista ofensivo de 22 años que se sumará a la disciplina sevillista en la próxima ventana estival de cara a la temporada 26/27.

Mientras llega ese momento, el de Tena continúa en las filas del IDV, con el que ya comenzado la nueva temporada en Ecuador a la espera de dar su salto al Viejo Continente después de que al día siguiente de comunicarse el pacto entre clubes anotara un tanto en el amistoso ante el Inter Miami.

Mercado silencia la incertidumbre por su rendimiento

Lo cierto es que existía incertidumbre en su club sobre el rendimiento de Mercado una vez consumado el nuevo paso en su carrera, pues generaba preocupación que tuviera la cabeza puesta ya en Nervión y bajara su nivel en la competición ecuatoriana.

Sin embargo, desde Ecuador apuntan a ESTADIO Deportivo, que Mercado es consciente de la importancia de no bajar el pistón ante la importancia de afrontar su llegada a Sevilla bien rodado y en plenas condiciones, y por la cercanía del Mundial, cita que no quiere perderse.

En este sentido, hasta ahora ha sido titular en los cuatro partidos disputados por Independiente del Valle, que comanda la clasificación de la Liga Pro con tres victorias y un empate. No obstante, solo completó el primero, mientras que en el resto fue sustituido antes del pitido final por el entrenador Joaquín Papa.

Se convierte cambio habitual para el entrenador de Independiente del Valle

"En todos los partidos ha jugado Patrik, con la particularidad de que siempre, excepto en el primer partido, es una modificación para el uruguayo Joaquín Papa, que lo deja sin jugar unos minutos en el segundo tiempo", apuntan a esta redacción desde el país de origen de Mercado, donde valoran positivamente la aportación del jugador en el arranque de la competición, pero creen inevitable que también piense en el Sevilla.

"Es lógico que esté pensando en el Sevilla, pero... La verdad es que no lo está haciendo mal, incluso marcó con el Inter Miami, en lo que va de campeonato. También hay que tener en cuenta la convocatoria inminente de Sebastián Beccacece para los dos siguientes amistosos y él tiene que demostrar para estar", señala a esta web fuentes que creen que entrará en la convocatoria.

"Aunque volantes no faltan precisamente en Ecuador, creemos que será citado, pues el nivel que está exhibiendo es aceptable", apunta desde Ecuador, donde ya apuntaron tiempo atrás a ED que Patrik Mercado reúne las condiciones para responder en el Ramón Sánchez-Pizjuán.