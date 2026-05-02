Crece la preocupación del Sevilla con el fichaje de Marius Marin, con las maletas preparadas

El internacional rumano volvió a ser baja este pasado viernes en el encuentro ante el Lecce que certificó el descenso matemático del Pisa a la Serie B, lo que confirma la salida a coste cero del mediocentro, que no renovará

Con la soga al cuello en la pelea por la permanencia, el Sevilla FC no sabe en qué categoría competirá la próxima temporada, por lo que todas las gestiones realizadas en la planificación de la 26/27 están ahora mismo en el aire. Y eso que Antonio Cordón ya había dejado cerrado tres fichajes (Juan Iglesias, Arouna Sangante y Patrick Mercado) y tenía encarrilado también el de Marius Marin. Pero también está en duda la presencia del director deportivo más allá de la conclusión del presente curso. Por lo que en estos momentos todo está congelado.

Eso no significa que desde Nervión no sigan pendientes de los jugadores mencionados, creciendo la incertidumbre en torno al estado físico del internacional rumano. Cordón había puesto sus ojos en él como una oportunidad de mercado para reforzar el centro del campo a coste cero. Incluso viajó hace algunas semanas a Italia para avanzar en su contratación. Pero al igual que sucede con Patrick Mercado, su estado físico es motivo de preocupación.

Un mes y medio en la enfermería del Pisa

El pasado 15 de marzo, Marius Marin cayó lesionado en una acción fortuita ante el Cagliari e hizo saltar las alarmas. Su percance, por fortuna, no es tan grave como el de la joven estrella ecuatoriana, que estará de baja entre ocho y nueve meses, por lo que su llegada a Nervión queda a expensas de un reconocimiento médico en verano, como ha reconocido su club, Independiente del Valle. Pero los plazos previstos con el mediocentro rumano se siguen alargando más de lo previsto, después de serle disagnoisticada una lesión en el ligamento colateral de la rodilla izquierda.

"Esperamos que Marin pueda volver después del parón liguero. No es una lesión grave. Creo que podrá volver para el partido contra el Torino (el domingo 5 de abril)". Esas fueron las previsiones expresadas por el entrenador del Pisa, Oscar Hiljemark, hace ya algunas semanas. Pero ha transcurrido ya casi un mes de la fecha prevista para su reaparición y el ex del Sassuolo sigue en la enfermería.

Sin Marin en el campo, seis derrotas consecutivas

Este pasado viernes volvió a ser baja en el encuentro ante el Lecce que ha significado el descenso matemático de su equipo a la Serie B. La derrota por 1-2 es la sexta consecutiva que sufre el conjunto toscano, coincidiendo con la ausencia de Marin en el equipo, y le deja ya a doce puntos de los puestos de permanencia con solo 9 por disputarse.

Por si había alguna duda, este hecho deja el camino libre al Sevilla FC para poder firmar gratis al de Timisoara, que a sus 27 años, y después de siete temporadas en el Pisa, tiene decidido cambiar de aires en verano. Por su cabeza no pasa la idea de renovar, menos aún después de perder la categoría. Pero a día de hoy tanto su estado físico como su futuro son una incógnita.

No ha vuelto a haber noticias sobre su estado físico

Sin nada ya en juego, puede que no vuelve a vestirse de corto en las tras jornadas que restan en el campeonato italiano. Antes de este último partido, de hecho, su técnico no quiso aclarar en qué estado se encuentra su recuperación al ser cuestionado por ello y se limitó a confirmar su baja un partido más.

Con un valor de mercado de 3 millones de euros, es de esperar que Marius Marin maneje más propuestas después de haber desarrollado casi toda su carrera como profesional en Italia, pues abandonó su país con solo 18 años, tras haber jugado apenas un par de partidos con el Poli Timisoara en la Liga 11 de Rumanía. El Sevilla FC, a priori, llevaría la delantera. Pero las circunstancias hacen que todo esté en el aire.